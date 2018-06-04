放川普單飛！神隱24天 梅蘭妮亞宣布不出席川金會和G7

梅蘭妮亞和川普近日最後一次一起現身是上個月10日。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國第一夫人梅蘭妮亞在上個月突然宣布因為腎臟問題進行手術以後，就在也沒有出現在公眾視線之前，至今已經24天沒有出席公開活動。除了健康因素外，外界也紛紛猜測是近幾個月來川普與A片女星鬧得沒完沒了的外遇風波，讓夫妻倆感情生變。梅蘭妮亞的發言人也在3日宣布，梅蘭妮亞不會出席在眾所矚目的川金會以及七大工業國組織。

梅蘭妮亞的發言人格蘭莎姆（Stephanie Grisham）3日對外表示，「她不會參加G7且目前沒有計畫飛往新加坡」，也就是說梅蘭妮亞將不會參加目前在加拿大舉行的七大工業國組織峰會以及眾所矚目、好不容易敲定的川金會。

格蘭莎姆也稱第一夫人過得很好很充實，她在過去一周進行了很多內部會議，接下來一周也會繼續這樣的行程，我們現在正在積極規會國慶日的過會野餐活動。

現年48歲的梅蘭妮亞最後一次公開露面是5月10日，和川普一起迎接美國與北韓交涉後的勝利果實，也就是3名從北韓獲釋的美國公民。接著在14日突然傳出她因腎臟問題而住院開刀，並於4天后由川普發文表示愛妻已返回白宮。

接著梅蘭妮亞就也沒有出現在公眾視線前，甚至是上個周末川普一家人包括蒂芬妮、小唐納、伊凡卡、庫許納等人，都到美國總統的官方度假地大衛營時，梅蘭妮亞也都沒有跟去，至今已經神隱了24天。

梅蘭妮亞去年亮眼參與G7的畫面今天將不會出現。(圖/美聯社)

梅蘭妮亞的缺席也因此引起外界廣大的注意，對此她在上周三在推特上表示：「我看媒體正在猜測我在哪裡以及我在做什麼。請放心，我現在與我的家人在白宮，感覺很好且正在努力為兒童及美國民眾做事。」

目前按照官方的計畫梅蘭妮亞預定在當地時間周一（4日）與川普共同主持，向「金星家庭」（Gold Star Family）陣亡軍人的家人致意的晚宴活動。

(中時電子報)

文章來源：Melania Trump to miss G7 meeting in Quebec and Singapore summit

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