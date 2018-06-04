金門軍民清出2噸垃圾 成功海灘變「水」了

海巡署金馬澎分署在金門舉辦淨灘活動，軍民合力清出2噸垃圾。（李金生攝）

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海巡署金馬澎分署長廖德成（左）帶頭淨灘，期待大家一起動手做環保。（李金生攝）
海巡署金馬澎分署長廖德成（左）頒發感謝狀給環保績優單位。（李金生攝）
金門地檢署在淨灘活動現場，設置反賄選的宣導攤位。（李金生攝）
淨灘人潮穿梭來去，讓成功海灘一下熱鬧起來。（李金生攝）
軍民40個單位390人參加淨灘活動，響應「世界海洋日」環保活動。（李金生攝）
海巡署金馬澎分署在金門舉辦淨灘活動，還給海灘水水的面貌。（李金生攝）

迎接「世界海洋日」的來到，海巡署金馬澎分署今（4）日在成功海灘及羅厝漁港舉辦「擁抱海洋、幸福共好」淨灘和淨港活動，軍民390人聯手清除2公噸垃圾，期待大家一起動手做環保，協力打造清新、潔淨的島嶼風情。

這項在6月8日「世界海洋日」來臨之前，由海巡署金馬澎分署與金門縣政府共同主辦，邀集金門地檢署、金防部、海指部、楊鎮浯立委服務處、金管處、金門縣環保局、金門縣水試所、烈嶼鄉公所、金湖鎮公所、金門區漁會、金門家庭扶助中心、昇恆昌免稅商店、金門縣環保志工團隊及海上救生協會暨潛水協會、艦隊分署第九海巡隊等40單位約390人共襄盛舉。

現場還設置海巡人才招募、防溺宣導、消防裝備展示、防疫專區、海洋生態介紹及預防犯罪宣導等9個活動攤位，讓活動內容更加多樣化。軍民單位和志工在炎陽下，合力清除海岸垃圾約2公噸，還給海灘一張水水的臉。

專程跨海主持的海巡署金馬澎分署長廖德成表示，淨灘、淨港活動是保育海洋、回復自然面貌的開端，期待大家持續投入環境及生態保育，讓海洋資源獲得永續經營和合理運用。

(中時 )

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