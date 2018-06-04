中市社宅尋求與大學、工業區共同開發

2018年06月04日 14:56 中時 盧金足

豐原安康段是全市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早完工的社宅。（盧金足攝）

台中市長林佳龍日前視察社會住宅豐原安康段，在陽台體驗喝下午茶的居住環境。（盧金足攝）

台中市府都發局長王俊傑希望未來社宅，朝向民眾提「一卡皮箱」就能輕鬆入住。（盧金足攝）

台中市8年蓋1萬戶社會住宅，4年5000戶已達標！市長林佳龍4日在市政會議透露，4年前提出時，不是那麼篤定能完成，如果中央不主導不支持，將會事倍功半，蔡總統推動8年20萬戶社宅，台中分到1萬戶，獲中央經費和行政等支持，完成目標；未來還要與大學或工業區、國有土地合作，共同開發社會住宅，提供更多工業區員工及民眾住的需求。

「讓年輕人不必擔心買不起房子，好像矮人一等，但買房子可能又會因房貸變房奴」，林佳龍說，年輕人買房，工作所得和生活可能會被房屋貸款綁死，社宅定位不是住永久，社宅服務對象不可能取代市場供需，但可以給年輕人當過度期，未來有能力時可以自己購屋。

市府都市發展局長王俊傑4日在市政會議進行「共好計畫服務體系於安康共好社宅具體實踐」專案報告，說明台中市社宅政策及推動進度、共好計畫服務體系內涵，也透過案例說明「三好一公道」實現社宅願景。

市府以「共好」理念整合在地資源，落實醫療照護、社會福利、青年創業等服務機制，力推8年1萬戶社會住宅政策，前4年興辦5000戶目標已達標，其中豐原安康段是全市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早完工的社宅。

林佳龍強調，社宅結合托育、托老、青創等功能，提升與社區連結，市府將持續強化跨機關合作、配合中央政策，營造「有溫度的家」。

他競選市長時提出8年1萬戶社宅政策，蔡總統也提出8年20萬戶社宅政見，成為市府推動上的助力，中央、地方共同努力，社宅不僅是居住空間，社宅結合托育、托老、青創等功能

，提升與社區連結，市府將持續強化跨機關合作、配合中央政策，一起營造「有溫度的家」，豐原安康段社宅體現社會服務、健康關懷、青創等共好價值，入住民眾滿意，台中經驗也獲各界肯定。

王俊傑表示，林佳龍上任後，依據區域需求透過「新建」、「容積獎勵」、「包租代管」等管道，力推打造8年1萬戶社宅，市府成立住宅發展工程處及住宅基金，也研議未來社宅興建達定量時，成立住宅法人以提供更好服務；台中市前4年社宅興辦戶數共5587戶，已達4年5千戶目標。

其中，新政府上任，全市首座完工的豐原安康段(1期)社宅已點交入住，蔡總統及副總統陳建仁接連視察時均給予高度肯定。另外，以自建興辦、施工中的大里區光正段(1期)預計今年底完工、太平區育賢段(1期)預定2020年完工。

海線地區規畫首處梧棲三民段社宅，今年將動工、預定2021年完工；採容積獎勵方式興辦的南屯區精密機械科技創新園區「勞工住宅」社區，預定2019年完工，其中190戶將由都發局管理，比照社宅模式出租，與其他各案均穩定推展。

「打造台中市的社宅品牌！」王俊傑強調，社宅體現「三好一公道」─地段好、建物好、生活機能好，以及只租不賣的公道價格理念，並以「共好」理念整合跨局處及在地資源，落實醫療照護、社會福利、青年創業等服務機制於社區共享空間中，連繫在地鄰里關係，為青年及勞工、經濟或社會弱勢者、設籍戶、關懷戶等對象，營造經濟能力可負擔的家。

(中時 )