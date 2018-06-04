跳電跳不停經長還要大數據分析 網：原來問題出在台電

2018年06月04日 14:50 中時電子報 戴安瑋

全台1年約有1.6萬次的跳電紀錄，5月雙北地區至少發生11起跳電，行政院長賴清德對台電頻頻出包十分不滿，表示，若屬人為因素，將調整台電副總級以上人事。經濟部長沈榮津今也說，已責成台電蒐集近3年共約4.8萬次的跳電紀錄，提出故障原因的大數據分析，把問題找出來，該汰換設備就汰換，並分層負責，該負責就負責。對此，網友說，即然是人為因素，就要立刻彈劾總經理、副總經理和相關主管，開除並移送司法單位嚴懲法辦

沈榮津今在參加歐盟創新周系列活動開幕式後，接受媒體聯盟時，做了以上表示。他說，跳電與缺電無關，已要求台電蒐集3年共4萬8千次跳電紀錄，進行大數據分析，了解有那些是電纜、那些是接頭、變壓器，那些是開關的問題，並說，上週信義區跳電，就是開關設備問題。

他上周六已找台電開會，檢討該設備，若是國人自行開發有無透過型式認證，若是國外技術引進，若是技術引進有無落實，都須檢討找出故障原因，該汰舊換新就要做，讓供電系統穩定，該分層負責的就要負責。

網友說，「既然說是台電內部問題，那就要立刻彈劾總經理、副總經理和相關主管，開除並移送司法單位嚴懲法辦」、「那為何黃燈、紅燈輪流閃?是把維修中的機組也算進去?」「讓所有的核電廠停止運轉才是保證不跳電的惟一選擇，保證只會停電而不會跳電」。

(中時電子報)