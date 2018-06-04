藝人總動員 向全國志工致敬

2018年06月04日 15:05 中時 梁俊華

彰化縣志工手持銀光筆向歌手黃品源歡呼。(張曜攝)

南投場志工擠爆整個會場。(張曜攝)

新北市場志工跟著藝人一起哼唱。(張曜攝)

歌手蔡佳麟的粉絲至現場為藝人吶喊。(張曜攝)

綜藝大姐大冰冰姐一句＜無論你是大頭家還是小薪勞，大家一起來奉出ㄧ分的力量，為社會付出，想要健康快樂過人生，就要犧牲奉獻相挺＞道出每一位参與公益表演藝人對社會的愛與情。

蔡衍明愛心基金會、中國時報102年起，全台巡迴舉辦公益演唱會至今已達76場次，超過八萬人參加，2018年活動主題『向全國志工致敬』，主辦單位蔡衍明愛心基金會，除了藉活動慰勞長期服務社會的志工朋友外，更期望傳遞『今天我顧人 明天人顧我』的社服概念，不論你是企業老闆、上班族、退休長輩、青年學子只要有一顆奉獻社會的心，大家一起當志工跟著旺旺加入志工的行列，全台傳送愛與關懷。

主辦單位蔡衍明愛心基金會感謝所有參加演出的藝人一路走來的相挺，讓八萬多位弱勢民眾與志工感佩在心，多位金鐘、金曲歌王歌后加入演出，讓活動增添無比的光采、亮度。不乏許多演藝圈的大哥、大姐們對社會公益無怨無悔的投入另人感動，其中阿吉仔大哥於活動當天，專程由大陸返台參加4/21南投場的演出後，隔天立馬返回中國繼續未完成的演出行程，想想一位身障的藝人，這樣的往返奔波，今為了區區的幾千塊的車馬費嗎？不是，是阿吉仔大哥覺得，台灣社會瀕臨高齡化趨勢，＜志工＞絕對是未來社會注入的一股愛的暖流與力量，尤其是身障、高齡、弱勢都需要這股力量來支柱，非常感謝蔡衍明愛心基金會辦這樣有未來性的公益演唱會來宣導＜大家逗陣一起來做志工＞，身為演藝圈的一份子要逗陣來相挺，讓這個活動喚起更多的大頭家與小薪勞加入志工的行列。

(中時 )