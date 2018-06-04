李玖哲二度交手林俊傑有信心 問鼎歌王老婆爆哭5分鐘

2018年06月04日 15:03 中時 尤嬿妮

李玖哲入圍本屆金曲獎最佳國語男歌手。（羅永銘攝）

李玖哲入圍本屆金曲獎最佳國語男歌手。（羅永銘攝）

李玖哲睽違7年去年發片，即入圍本屆金曲獎最佳國語男歌手，他今辦媒體感謝餐會，對自己奪下歌王寶座有信心：「覺得（自己勝算）滿大的，但其他人的作品也都非常好，所有入圍者都很值得拿這個獎。」李玖哲曾於2007年與林俊傑（JJ）一同入圍，最後由他拿下當屆歌王，今年二度交手是否將對方視為最大對手？他表示可以入圍已經很感謝，不會將其他入圍者視為對手，「JJ是好朋友以前也合作過，陳奕迅是傳奇、小宇都很厲害，我喜歡他們音樂，我努力做我自己就好，不會想這麼多，也不會比較誰厲害」。

他去年發片時趁勢表明已與相馬茜結婚超過3年，日前公布金曲入圍名單，他第一時間在台灣看直播，「覺得怎麼一直沒叫我名字，一度很擔心，之後叫到我名字，有一種好像已經得獎的感覺，那一刻掉了眼淚」；老婆相馬茜則在日本同步關心，得知好消息後夫妻倆通越洋電話，老婆在電話那頭哭了整整五分鐘，「她一直哭，好像我得獎了一樣，她一直跟我說『你可以！你可以』」！

他透露每天早晚都會跟老婆說「我愛你」，也已邀老婆於金曲獎典禮當天陪自己走紅毯，「但她還沒答應我，可能看我這禮拜的表現吧」，追問他老婆有無暗示是何種「表現」？他面露羞澀，笑說將於典禮前飛到日本跟老婆團聚，被虧是「人肉宅配」。

他今受訪聊到家人特別感性、偶爾哽咽，李玖哲表示：「一直覺得他們比我辛苦，不斷支持我。」入圍公布後，他傳簡訊感謝黃立成一路相挺，笑說：「傳給他二個月，到現在都沒回我、沒理我！」透露黃立成平時工作繁忙、且不擅於表達情感，沒回訊息是正常的；至於入圍後打算送自己什麼東西或去度假？李玖哲說：「上個月剛去美國12天看爸爸媽媽，之前有8個月沒看到他們了，結果去那邊吃媽媽的料理胖了5公斤」，回台後他花半個月時間瘦回72公斤；至於金曲戰袍？他表示還沒準備，開玩笑說如果只穿內褲、打領帶就太屌了！眼看記者把他話當真，李玖哲趕緊補充「不可以」。

(中時 )