高鐵暑期營隊6日開放報名 探索鐵路之美

2018年06月04日 15:00 中時 王思慧

兼具知性與趣味、讓學生族群引頸期盼的高鐵營隊又來了。「台灣高鐵2018暑假營隊」自6月6日上午9時起至12日止，開放網路報名，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級學生報名；趁著暑假之際，深度體驗高速鐵路之美。

高鐵公司表示，暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組，每組各舉辦2梯次，共計8梯次，每梯次正取30名，備取10名，一律採網路報名(舉辦時間詳附表)。訂於6月13日上午10時30分以電腦抽籤方式決定錄取名單，並於14日下午在高鐵企業網站公告錄取及備取名單。

高鐵暑假營隊各梯次舉辦時間，7月3日、7月5日是國中組，國小組為7月10日、7月12日，高中職組7月17日、7月19日，大專組7月24日、7月26日。

「高鐵營隊」自2008年舉辦以來，已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一，迄今吸引4萬多人報名，並有3千4百多位同學透過「高鐵營隊」活動，對台灣高鐵營運服務以及鐵道文化有更加深入的認識。

參加營隊的學員不僅可以搭乘高鐵列車、享用美味的高鐵便當，更能進入平時難得一見的高鐵運務大樓以及維修基地，深度了解各項行控、維修的專業知識，並且親身體驗高鐵的服務文化。

此外，學員們還將參觀「台灣高鐵探索館」，透過專人導覽以及館內1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙與各項珍貴的高鐵文物，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，了解台灣高鐵的精采故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，一同探索豐富的鐵道知識。

(中時 )