觀光局祭80萬獎金徵創意 國家風景區旅遊更友善

觀光局祭80萬獎金徵創意，讓國家風景區旅遊更友善。（翻攝觀光局官網）

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觀光局祭80萬獎金徵創意，讓國家風景區旅遊更友善，圖為澎湖國家風景區。（資料照片）

台灣高齡化社會來臨，為營造友善的旅遊環境及服務，鼓勵銀髮族、身心障礙者等行動不方便者及照顧者出門旅遊，交通部觀光局徵求達人創意提案，透過通案設計讓全台13個國家風景區環境更友善，得獎者最高可獲得80萬元獎金。

周永暉局長表示，這項競賽希望邀請學校師生、業界達人，跟觀光局各風景區管理處團隊協力，共同為我們臺灣行動不便的老人家、身心障礙朋友設計出既安全、又能欣賞自然、人文美景的遊憩動線，或是結合科技為特殊需求遊客，創造獨特遊憩體驗的可能。

他舉例說，要是能讓每個人，不論行動是否方便，都能在美麗的景點一起拍照打卡；或是讓無法下水的遊客也能近距離觀察潮間帶生態、體驗藍眼淚的美景；還是讓眼睛不方便遊客也能透過觸摸，認識臺灣豐富昆蟲與動植物。重點是讓全家人一起出遊，讓照顧者能喘口氣，被照顧的可以出來透透氣，享受幸福家庭時光，這就是觀光局推動通用化旅遊的願景。

交通部觀光局「107年度國家風景區通用設計創意競賽」分為「遊憩動線及環境設計」及「服務設計與創意科技」2類主題，即日起至107年8月22日開放民眾報名，並有各地多場說明會，詳情請參考報名簡章，或至競賽官網查詢。

(中時 )

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