影》新世代盃籃球賽開打 台中名校球星大秀球技

台灣新世代關懷協會理事長暨立委江啟臣（中）與各級學校明星球員、貴賓一同集氣，為參賽選手們加油。（王文吉攝）

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台中市各級學校明星籃球員依序出場擊掌，象徵傳承精湛球技，盼籃球運動向下扎根。（王文吉攝）
身兼台灣新世代關懷協會理事長的立委江啟臣發起新世代盃國小籃球錦標賽，今年已邁入第3屆。（王文吉攝）
開幕儀式邀請台中市各級學校明星籃球員到場，傳承籃球的基本動作與團隊精神。（王文吉攝）
主辦單位邀請明星球員東山高中沈睿洋示範「扣籃」（王文吉攝）
第3屆新世代盃國小籃球錦標賽規模更勝以往，今年約有600多位國小學童參賽。（王文吉攝）
一芳水果茶贊助新世代盃國小籃球錦標賽，執行長柯梓凱（中）親自到場開球。（王文吉攝）
第3屆新世代盃國小籃球錦標賽規模更勝以往，今年約有600多位國小學童參賽。（王文吉攝）
社口國小畢業的國立體育大學潘向廷獲邀回母校示範球技。（王文吉攝）
立委江啟臣（前排中）、市議員陳本添（前排左二）、羅永珍（前排右二）、一芳水果茶執行長柯梓凱（前排左三）等，與明星球員合影。
新世代盃籃球賽開打 台中名校球星大秀球技

第3屆新世代盃國小籃球錦標賽4日上午於神岡社口國小舉行開幕典禮，由台灣新世代關懷協會理事長暨立委江啟臣、贊助企業一芳水果茶執行長柯梓凱與明星球員接力開球；江啟臣特別感謝在地企業連續3年支持基層籃球，今年賽事增加男童丙組，讓偏校或小校也能參與，總計有36隊參賽，希望籃球運動向下扎根，讓優秀球員留在台中的學校接受培訓。

邁入第三屆的「新世代盃國小籃球錦標賽」已經是台中市國小四、五年級重要賽事，各校都視為進入台中國小聯賽的前哨戰。開幕典禮邀請出身台中市各級學校的傑出籃球員，透過籃球最基本的運球過人、精準傳球及定點投籃，傳承籃球的基本動作與團隊精神。

江啟臣與柯梓凱也上場小試身手，繞過櫻桃小丸子的阻擋，完成傳球、投籃等，接力給下位球員，形成有趣的畫面。社口國小畢業的國立體育大學潘向廷更秀了一段打板灌籃，引爆小朋友驚呼連連。籃球職業隊寶島夢想家知道後，更送上球隊紀念T，期許孩子們往夢想前進。

江啟臣表示，中部一向是台灣籃球發展的重鎮，今年全國國小籃球聯賽亞軍就是來自台中的大智國小，還有近來在JHBL發光發熱且赴美挑戰的陳將双也是來自和平環山部落；這些優秀的孩子需要更多的舞台，於是3年前開始了新世代盃國小籃球錦標賽，期盼本賽事出來的孩子，都是籃球界的明日之星。

連續3年贊助本賽事的一芳水果茶執行長柯梓凱說，籃球有著莫名的魅力，不論大人小孩都能為它瘋狂，自己也非常熱愛籃球運動，到現在還是會找機會去打球，希望透過這樣的賽事能夠向下紮根，為中部地區培育更多籃球人才。

由於過往賽事受到熱烈迴響，有許多小學校因班級數限制，導致實力落差過大，今年特別增加男童丙組，擴及規模較小或偏遠的小學校也能參賽。台中市教育局與台中市體育會籃球委員會也提供大量支援與協助，藉著本賽事讓大家上下團結一心，對台中市籃球運動的發展，無疑是一劑強心針。

(中時 )

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