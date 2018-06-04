影》新世代盃籃球賽開打 台中名校球星大秀球技

第3屆新世代盃國小籃球錦標賽4日上午於神岡社口國小舉行開幕典禮，由台灣新世代關懷協會理事長暨立委江啟臣、贊助企業一芳水果茶執行長柯梓凱與明星球員接力開球；江啟臣特別感謝在地企業連續3年支持基層籃球，今年賽事增加男童丙組，讓偏校或小校也能參與，總計有36隊參賽，希望籃球運動向下扎根，讓優秀球員留在台中的學校接受培訓。
邁入第三屆的「新世代盃國小籃球錦標賽」已經是台中市國小四、五年級重要賽事，各校都視為進入台中國小聯賽的前哨戰。開幕典禮邀請出身台中市各級學校的傑出籃球員，透過籃球最基本的運球過人、精準傳球及定點投籃，傳承籃球的基本動作與團隊精神。
江啟臣與柯梓凱也上場小試身手，繞過櫻桃小丸子的阻擋，完成傳球、投籃等，接力給下位球員，形成有趣的畫面。社口國小畢業的國立體育大學潘向廷更秀了一段打板灌籃，引爆小朋友驚呼連連。籃球職業隊寶島夢想家知道後，更送上球隊紀念T，期許孩子們往夢想前進。
江啟臣表示，中部一向是台灣籃球發展的重鎮，今年全國國小籃球聯賽亞軍就是來自台中的大智國小，還有近來在JHBL發光發熱且赴美挑戰的陳將双也是來自和平環山部落；這些優秀的孩子需要更多的舞台，於是3年前開始了新世代盃國小籃球錦標賽，期盼本賽事出來的孩子，都是籃球界的明日之星。
連續3年贊助本賽事的一芳水果茶執行長柯梓凱說，籃球有著莫名的魅力，不論大人小孩都能為它瘋狂，自己也非常熱愛籃球運動，到現在還是會找機會去打球，希望透過這樣的賽事能夠向下紮根，為中部地區培育更多籃球人才。
由於過往賽事受到熱烈迴響，有許多小學校因班級數限制，導致實力落差過大，今年特別增加男童丙組，擴及規模較小或偏遠的小學校也能參賽。台中市教育局與台中市體育會籃球委員會也提供大量支援與協助，藉著本賽事讓大家上下團結一心，對台中市籃球運動的發展，無疑是一劑強心針。
(中時 )