愛鄉土挺農民 台中郵局辦優質農產展售試吃

台中郵局配合推動農委會「台灣新農食運動」，舉辦「優質郵政代售商品展售會」，銷售米食、蜂蜜、黑木耳露及蔥餅等優質農產品。（陳淑芬攝）

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台中郵局配合推動農委會「台灣新農食運動」，舉辦「優質郵政代售商品展售會」，台中郵局局長蔡文慶（左5）呼籲民眾挺農民採購國產優質農產。（陳淑芬攝）

愛鄉土挺農民！台中郵局配合推動農委會「台灣新農食運動」，4日舉辦「優質郵政代售商品展售會」，提供米食、蜂蜜、黑木耳露及蔥餅等優質農產品；6月起將再推「關懷在地農產行銷」，銷售東勢及卓蘭的蜜梨及新興梨，邀請民眾一起支持台灣農產品。

夏季是台灣水果盛產季節，中華郵政配合農委會的「台灣新農食運動」，結合實體通路及電子商務自5月14日至6月14日為期1個月推薦消費者在電商平台上向農民購買農產品，期間並輪番在全台8個責任中心局舉辦試吃展售會。台中郵局4日舉辦產品展售會及現場免費試吃活動，還安排穿著郵差制服人員在場熱鬧促銷，郵局窗口也接受訂購，吸引前往洽辦郵務民眾的目光。

台中郵局局長蔡文慶表示，台灣農產品享譽國際，號召大家一起推動「台灣新農食運動」，購買優質的郵政代購農產品，銷售會現場銷售台灣優質農產品包括有米、蜂蜜、黑木耳露及青蔥餅乾等多元商品。

台中郵局表示，除「台灣新農食運動」外，台中郵局推動「關懷在地農產行銷」，與東勢及卓蘭地區農民合作銷售蜜梨及新興梨，即將在7月至9月間上市，這項活動將邁入第5年，多年來創下全台年銷萬餘盒水梨的佳績，今年並訂下1萬5千盒的銷售目標，呼籲民眾挺農民，踴躍採購。

(中時 )

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