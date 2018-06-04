2018竹縣親子小戲節暑期嗨翻親子檔

2018年06月04日 15:30 中時 陳育賢

新竹縣文化局將於暑期推出「2018新竹縣親子小戲節」活動，縣長邱鏡淳（後右四）與文化局長張宜真（後右三）4日邀請親子來欣賞劇團帶來創意巧思的劇碼。（陳育賢攝）

為讓孩童在暑期有個特別且具意義的親子活動，新竹縣文化局將於6月30日至7月28日在實驗劇場推出「2018新竹縣親子小戲節」活動，縣長邱鏡淳4日邀請親子來欣賞包括偶偶偶等7個劇團帶來創意巧思的劇碼，為孩子打造歡樂又奇幻的劇場體驗。

文化局長張宜真表示，「2018新竹縣親子小戲節」此次共邀集了偶偶偶劇團、自然而然劇團、大開劇團、鞋子兒童實驗劇團、飛人集社劇團、身聲劇場和玉米雞劇團等7個劇團接續為小朋友們帶來精彩演出。

首場將於6月30日由偶偶偶劇團打頭陣演出《紙箱的異想世界》，故事透過簡單的紙箱堆疊、拆開、再組合呈現雋永的故事，帶領親子們看見驚奇的異想世界。

7月1日自然而然劇團結合環境教育，帶來自然童心首部曲《什麼怪東西》戲碼。7月8日大開劇團以民間故事《賣香屁》為故事主軸，表演中安排觀眾跟隨演員們進行角色扮演、大玩戲劇遊戲。

7月14日鞋子兒童實驗劇團演出《寶貝幸福家》，以尋找耳朵的冒險故事進一步講述愛與收養的議題。7月21日飛人集社劇團帶來了偶愛自然3部曲系列的第3部曲《小宇宙跳舞》。

7月22日身聲劇場重新詮釋經典民間寓言故事《老鼠娶親》，透過肢體、歌唱、現場音樂、戲偶與戲劇的方式，帶領觀眾展開奇幻冒險旅程。7月28日最後壓軸登場的是在地的玉米雞劇團帶來的《童話八卦─都是皮箱惹的禍》，透過幽默不說教的表演形式，打破你我對經典童話的刻板印象。

張宜真說，親子小戲節每場次限量開賣110張門票，票價為200元，單場3張以上或憑新竹縣、市演藝廳會員卡享8折優惠，購買套票另有7折優惠。

另外，購買此次系列節目任1場次，憑票號還可加碼免費報名由玉米雞劇團規畫的「Let`s play玩出好創藝」體驗課程，詳情可至文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢，或洽03-5510201轉305陳小姐。

(中時 )