違停公車停靠區吃罰單 求情不成亮鈔票說：我錢多

黃姓男子3日違停公車停靠區，被開罰單，求情不成，態度大轉變，展示皮包內金錢，嗆警「我錢很多」。（黃國峰翻攝）

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台中市警局第四分局交通分隊員警，3日下午於東興路二段發現一輛白色小客車違停於公車停靠站，立即下車舉發，黃姓車主飛奔出現求情，但見員警不為所動，黃男嘲諷表示我錢很多，員警淡定回我錢也很多，黃男不甘示弱再嗆「要不然拿來燒啊！」

台中市警局第四分局交通分隊小隊長陳信成，3日下午執行交通稽查勤務時，發現東興路二段一公車停靠站區違停一輛白色小客車，遂上前開單，黃姓車主見狀立即由便利超商跑出來，連忙賠不是，不過員警不為所動繼續開單。

見求情無效，黃男態度180度轉變，說違規就付錢而已，我錢很多，說著就翻開皮包展示財力，員警淡定回說：我錢也很多，黃男不死心，甚至約員警「要不然錢拿來燒啊！」簽名過程中甚至還故意說「我不識字啦！」「唸給我聽！」員警保持平常心，耐心的唸給他聽，當黃男得知罰金是900元而不是更高的金額時，突然心情又大轉變，直說「拍謝！拍謝！」（抱歉！）拿起筆就在罰單上簽名，結束這戲劇性的罰單鬧劇。

交通分隊長顏志明表示，多數民眾對於違規停車感到反感，尤其是當公車停靠區遭違規車輛佔用時，公車往往被迫於快車道臨停上、下客，除了對乘客造成危險外，也經常致使交通動線堵塞。呼籲駕駛人莫要心存僥倖，罰錢事小，倘若造成交通事故可就後悔莫及。

(中時 )

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