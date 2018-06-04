恍神？ 綠燈直直走撞車 台南鬧區路口翻車

2018年06月04日 15:59 中時 程炳璋

民眾爬上翻車的側門救人。（程炳璋攝）

有長輩受困箱型車前座，警民合力從上方與後車門將人扶出脫困。（程炳璋攝）

台南市北區好市多量販店路口4日下午2時許發生翻車意外，駕駛廂型車的鍾姓男子沿文賢路南向北行，綠燈直行時一時恍神，撞上對向車道等待左轉向東的小客車，箱型車瞬間翻車，警方緊急從箱型車內救出4人，小客車車頭半毀，車內陳姓駕駛頭暈送醫，鍾男驚魂不定表示「沒看見會撞上」。

「碰！」台南市文賢路與和緯路口4日下午2時發生翻車車禍，鍾男駕駛箱型車載著老婆與2位朋友，從東區崇德市場要到安南區海佃路看中醫，在該路口發生車禍意外。

陳姓駕駛的小客車剛從好市多量販店停車場開出，在文賢路北向南路口等待左轉和緯路，見鍾男的箱型車一直駛近，直覺不妙，猛按喇叭，但瞬間已被撞上。

陳男的小客車被撞後向後退，撞上後方卓姓駕駛的小客車，形成連環車禍，箱型車重心失衡，就在路口翻車。

鍾男車內共4名乘客，因為翻車難以逃出，警消與民眾合作，將人一一從車內救出。四人皆無大礙未送醫。

被撞的陳男稱頭暈送醫治療，撞車的鍾男表情驚怕不安，他表示，剎那之間沒看見對向小客車，等到感受撞擊，車已失穩翻覆。

鬧區翻車，立刻有民眾拍下上傳網路，警方將3台車禍車輛車主留下資料，日後將至作車禍筆錄，釐清車禍肇事原因。

(中時 )