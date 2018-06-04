大啖海鮮消暑氣 台中林酒店推「夏日海洋節」

台中林酒店森林百匯即日起推出「夏日海洋節」，祭出近百道澎派的海鮮料理，網路預訂付款還享優惠。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

迎接謝師宴旺季，台中林酒店「森林百匯」自6月起特別推出「夏日海洋節」，祭出近百道澎派的海鮮料理，包括老饕喜愛的「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」等招牌菜色，更加入當季海鮮料理，盼在炎炎夏日讓消費者大啖海鮮美食。

林酒店森林百匯搭用餐環境寬敞舒適，最多可容納700人，其菜色豐富多樣，其食才每隔兩天就由主廚團隊親自前往東港、西螺等產地採購，且每個餐檯後都有獨立的廚房設備及廚師專責，目前有西式、日式、現炒、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主題廚房堪稱台中最受歡迎的自助百匯餐廳。

這次在謝師宴旺季，森林百匯結合當季新鮮海味推出「夏日海洋節」菜色包括三大招牌菜：「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」皆無限量供應，其他還有奶油鮪魚燉飯、香煎旗魚佐莎莎醬、南洋風味海鮮湯、鮪魚紅醬披薩、鮪魚小漢堡、鐵炮壽司、蔥花鮪魚、鐵火細捲、日式櫻花蝦蔬菜天婦羅、樹子龍膽石斑、泰式鱘龍魚海鮮沙拉、檸檬鱘龍魚、櫻花蝦絲瓜、三杯龍膽石斑等共百道精選菜色。

配合活動，森林百匯也推出網路訂位付款優惠，即日起至7月31止網路訂位付款，可享9折優惠，填寫完成線上問卷，還有機會抽中森林百匯平日午晚餐券。

(中時 )

2018竹縣親子小戲節暑期嗨翻親子… 中市軟埤仔溪水質檢驗出爐 水質…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。