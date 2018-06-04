大啖海鮮消暑氣 台中林酒店推「夏日海洋節」

2018年06月04日 15:45 中時 馮惠宜

迎接謝師宴旺季，台中林酒店「森林百匯」自6月起特別推出「夏日海洋節」，祭出近百道澎派的海鮮料理，包括老饕喜愛的「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」等招牌菜色，更加入當季海鮮料理，盼在炎炎夏日讓消費者大啖海鮮美食。

林酒店森林百匯搭用餐環境寬敞舒適，最多可容納700人，其菜色豐富多樣，其食才每隔兩天就由主廚團隊親自前往東港、西螺等產地採購，且每個餐檯後都有獨立的廚房設備及廚師專責，目前有西式、日式、現炒、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主題廚房堪稱台中最受歡迎的自助百匯餐廳。

這次在謝師宴旺季，森林百匯結合當季新鮮海味推出「夏日海洋節」菜色包括三大招牌菜：「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」皆無限量供應，其他還有奶油鮪魚燉飯、香煎旗魚佐莎莎醬、南洋風味海鮮湯、鮪魚紅醬披薩、鮪魚小漢堡、鐵炮壽司、蔥花鮪魚、鐵火細捲、日式櫻花蝦蔬菜天婦羅、樹子龍膽石斑、泰式鱘龍魚海鮮沙拉、檸檬鱘龍魚、櫻花蝦絲瓜、三杯龍膽石斑等共百道精選菜色。

配合活動，森林百匯也推出網路訂位付款優惠，即日起至7月31止網路訂位付款，可享9折優惠，填寫完成線上問卷，還有機會抽中森林百匯平日午晚餐券。

(中時 )