中市躍升第2大城 下屆議員席次增2席

2018年06月04日 15:48 中時 盧金足

台中市躍升台灣第2大城，人口成長，下屆議員席次也將由63席增為65席。台中市選舉委員會總幹事盧政遠4日表示，以選舉投票月前第6個月的月底（即5月底）戶籍統計人口數為基準計算，今年台中市第3屆議員席次將增加2席，分別為第11選舉區（東區、南區）及第17選區（山地原住民選舉區）各增加1席，本屆議員應選名額共計65席，最終選舉區畫分及應選名額，將由中選會於8月16日發布選舉公告。

盧政遠表示，依據中央選舉委員會去年9月18日公告台中市議會第3屆議員選舉區畫分情形，區域議員選舉區（第1至14選舉區）及平地原住民議員選舉區（第15選舉區）畫分，維持與第2屆議員選舉區相同。

此外，考量地理環境、人口分布及促進族群均衡發展等因素，中選會將全市畫分為2個山地原住民選舉區（第16至17選舉區）。

因台中人口持續成長，依公職人員選舉罷免法第38條第2項規定，應選出名額依人口數計算者，以選舉投票月前第6個月的月底戶籍統計人口數為基準，因此今年議員應選出名額，即以今年5月底的人口數來計算。

經統計過後，第3屆議員選舉區域議員第11選舉區（東區、南區）增加1席，山地原住民人口數超過2萬人，也增加1席。

第3屆議員應選名額共計65席（區域議員62席、平地原住民議員1席及山地原住民議員2席)，最終選舉區劃分及應選名額，將由中選會於8月16日發布選舉公告。

(中時 )