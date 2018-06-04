明星賽人氣王14連霸 彭政閔：最後一年參賽

2018年06月04日 15:53 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟的「恰恰」彭政閔，向來是中華職棒指標性明星球員，今年一年一度明星賽，他再度高票以14萬6349票，傲視群雄，入選明星白隊先發一壘手，然而，他的明星賽傳奇之旅，即將畫下尾聲，恰恰今(4日)出席明星賽活動，宣告這是他最後一次參加明星賽。

彭政閔中職生涯走到第18個球季，自2001年菜鳥年起，就是明星賽的固定班底，2013年達成明星賽人氣王9連霸、連續13年入選明星賽，雙雙締造中職明星賽紀錄。到了今年，已經39歲的他，繼續將紀錄推進到14連霸，今天卻突然在活動中，拋出最後一次參賽的訊息。

「已經想一段時間了。」選在此時公布，彭政閔表示，是不想因此影響球迷投票，想說若再拿到人氣王後，再行公布，「年輕球員很多，也需要大家肯定，可以讓更多人被肯定，是不錯的方向。每年明星賽後，緊接著要迎接下半季，我想呈現最好的狀態給球迷看。」

連續第18年打明星賽，彭政閔坦言，決定打最後的明星賽，可惜跟遺憾多少會有，不過有捨才有得，「這10幾年來，謝謝球迷支持，每次明星賽前，我的球迷跟粉絲就會討論，想把我推上人氣王，以後他們也不用煩惱了，我在場上打球的時間，能盡情享受比賽。」

明星賽走到最後一年，彭政閔表示，這並不代表退休，至於明年會不會繼續當球員，之後才知道。這史無前例的人氣王十四連霸，誰有機會挑戰？彭政閔認為，大家都有機會能競逐，也希望有更多球員，珍惜球迷的肯定。

彭政閔宣告最後明星賽，以12萬8015票當選紅隊人氣王、同樣出席活動的Lamigo桃猿陳禹勳坦言有點嚇到，「恰恰學長應該只是不打明星賽而已，明星賽人氣王只有一個，就是恰恰學長，票數差很多，第一次站在這裡受獎，很榮幸也很開心。」

(中時電子報)