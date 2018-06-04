萬安41號演習 軍警兵力制服敵傘兵

2018年06月04日 16:10 中時 葉書宏

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

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107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

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107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場。（葉書宏攝）

107年軍民聯合防空「萬安41號」演習今（4日）下午1時30分登場，位於新北市中和區的台灣松下電器股份有限公司模擬遭受敵軍空襲，敵軍傘兵進入建築物破壞，軍、警聯合作戰，派出優勢戰力成功制伏敵軍。

中和警分局指出，演習警報發放後，人、車應按規定接受憲、警及民防人員指揮，進行疏散避難，居家者應緊閉門窗並實施燈火管制，民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難，依據民防法第25、27條規定，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，請民眾配合，當警報聲響起時，請不要恐慌，並配合執勤人員指示進行疏散。

中和警分局長葉爾煙指出，國家防衛是全體國民共同責任，持續進行萬安演習目的，即在培養全民有國防的觀念，儲備總體戰力，以防範於未然；更重要的是提醒民眾要有「居安思危」的意識，因為事前準備勝過事後補救，災難發生沒有一定的規則，多一分準備就少一分災難，真正落實演習的各項管制作為，提升全民防衛動員智能，才能達到全民國防的目標。

(中時 )