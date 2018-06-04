別罵在野黨不團結 她要小英支持國民黨維持兩岸溝通管道

2018年06月04日 15:59 中時電子報 戴安瑋

台北市議員參選人游淑慧今在臉書上po文。翻攝游淑慧臉書

台北市議員參選人游淑慧今在臉書上po文。翻攝游淑慧臉書

國民黨代表團今將啟程前往廈門參與2018年的海峽論壇，國民黨籍台北市議員參選人游淑慧在臉書上po文表示，此行必將遭民進黨政府抹紅戴帽，趁機推卸外交困境的責任，並說，「蔡英文口口聲聲說要團結，那麼您可以先支持國民黨繼續維持兩岸所剩不多的溝通管道嗎？」。

游淑慧說，從雙城論壇到現在，我參與兩岸事務將近八年，也一路看著大陸對台政策和方式的改變，若問我擔不擔心？坦白說，我是擔心的！我擔心大陸龍捲風式的吸引力，更擔心民進黨粗暴、不顧一切的拒中！從民進黨執政後，大陸對台灣的利多政策並沒有停止，只是「方式變了」、「流向變了」，變得更加靈活和精準。

她表示，這兩個轉變，讓大陸再也不需要「友善」和民進黨打交道？因此民進黨政府這兩年，只能坐困愁城罵東罵西，除了鎖國拒中外，無法參與和導向兩岸交流方向。今天國民黨代表團將啟程前往廈門參與2018年的海峽論壇，此行必將遭民進黨政府抹紅戴帽，趁機推卸外交困境的責任！

可是，沒有國民黨，兩岸交流就會斷嗎？而台灣人民是因爲國民黨，才赴陸就業、就學和投資嗎？顯然不是！民之所向，只在於為自己「找生存、創未來」！那裡能生存的更好、那裡有未來，就往那去，所以民進黨政府要留住民心、人才，不是小鼻子小眼睛跟在野黨比，也不是罵在野黨，而是要和大陸、香港、新加坡比政策、比能力、比格局！

蔡英文口口聲聲說要團結，那麼您可以先支持國民黨繼續維持兩岸所剩不多的溝通管道嗎？文青風格、圍繞自我感覺決策行事，蔡英文、吳音寧是否有些相似呢？

(中時電子報)