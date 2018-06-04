中市軟埤仔溪水質檢驗出爐 水質優良

2018年06月04日 16:23 中時 盧金足

豐原葫蘆墩軟埤仔溪水質檢驗出爐，河川汙染指標值僅1.5，為未受汙染等級。（盧金足翻攝）

環保局檢測軟埤仔溪水質，已達自來水源或是水產用水的標準。（盧金足翻攝）

台中市府在豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉辦有史以來首次龍舟賽。（盧金足攝）

台中市政府在豐原葫蘆墩園區軟埤仔溪舉辦有史以來首次龍舟賽，環保局進行水質體檢，檢測報告4日出爐，綜合河川汙染指標評估結果，軟埤仔溪的河川汙染指標值僅1.5，為未受汙染等級，成為水岸花都典範。

環保局表示，水利局整治軟埤仔溪首重水質改善，設置截流及現地處理設施來確保水質，湖區周圍中也廣植淨水植物並結合透水鋪面，將收集的雨水有效的過濾、入滲與儲存，達到水資源永續利用。

其中水質現地處理設施每日可處理3000噸的截流汙水，其中100噸的中水可作為園區內沖廁用水、植栽澆灌等再利用，剩餘的水則補充河川基流量，涵養水源，扮演著調節溫度、灌溉農田和蘊養生命的角色。

上周六來自各地選手齊聚在豐原軟埤仔溪舉行龍舟錦標賽，選手與觀眾對於軟埤仔溪的水質清澈留下深刻印象。

經環保局實際檢測兩個取水點結果發現，水質溶氧量均達8.0毫克/公升以上，生化需氧量為 2.3、3.4 毫克/公升 ，懸浮固體物為3.2、7.4 毫克/公升，氨氮為未檢出及0.11毫克/公升。

環保局長白智榮表示，軟埤仔溪上述4項水質經過綜合評估結果，河川汙染指標值為1.5，為未受汙染等級，相較於國內其他輕艇訓練或端午龍舟競賽河道水質優良。

環保局指出，水利局針對軟埤仔溪整治，將兩岸的生活汙水截流處理，因此水中的有機物、懸浮固體及氨氮含量都非常的低，也提高水中的溶氧量，顯示河川整治有相當的成效。

環保局強調，環保署雖未有公告水上活動的相關水質標準，但若以地面水體分類水質標準來看，軟埤仔溪目前的水質包含pH、溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、氨氮及總磷等項目都是乙類，甚至是甲類的水體標準，達到自來水源或是水產用水的標準。

特別是水中懸浮固體極少且溶氧量充足，所以水質外觀清澈透明，也不會有任何異味。

白智榮表示，市府致力於河川的整治，除營造生態景觀環境外，更首重水質改善，提供給市民朋友優質的休憩場所，並將做為輕艇的訓練基地，環保局會持續監測水質，確保水質優良。歡迎全國民眾來今年花博，一同至葫蘆墩園區欣賞軟埤仔溪鑽石級水與綠公園。

(中時 )