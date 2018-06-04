2018澎湖遠航馬拉松 海洋嘉年華飛趣不可

「2018澎湖遠航馬拉松─海洋嘉年華飛趣不可」海報。（圖/遠航提供）

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澎湖遠航馬拉松去年盛況。（圖/遠航提供）

延續成功的運動行銷，去年為澎湖帶來逾五千的觀光人潮的「2018澎湖遠航馬拉松─海洋嘉年華飛趣不可」，今(4)日開放第四屆報名，規劃10月28日澎湖縣馬公市觀音亭西瀛勝境開跑，同時為了響應2018世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉辦，特別邀請跑者一同換上「海洋」元素的服裝，為澎湖的冬季注入青春與活力！

今年冬天，澎湖最令人期待的盛事本活動由澎湖縣政府與遠東航空共同主辦，遠行旅行社及樺舍商旅等單位協辦。為結合地方觀光產業發展，遠行旅遊特別推出套裝行程，內容有二天一夜2,999元起、三天兩夜3,999元起、四天三夜4,999元起，超值、豐富的套裝行程讓民眾可以用優惠的價格享受這趟旅程。

此次活動也回饋澎湖在地居民，凡設籍在澎湖縣的縣民報名本活動，皆會加贈遠東航空機票折價券500元。歡迎大家呼朋引伴，一同參加這值回票價的賽事旅程！

本賽事亮點一：風光明媚的賽道景致，憑著澎湖的自然生態與人文景觀，被列為世界最美麗海灣之一，沿途將穿梭澎湖街道、海岸提防與林蔭大道，絕對讓您一飽眼福。賽事亮點二：海洋嘉年華Party，今年特別邀請民眾一同換裝，穿上「海洋」主題造型，一同為海洋奔跑！

如果沒時間準備換裝，也可以穿上遠東航空特別推出的選手紀念衫，以機師和空服員的服裝為主題，藉由變裝造型讓整場賽事更加生動活潑，讓現場成為一場歡樂的嘉年華派對！賽事亮點三：補給站也將規劃澎湖在地特色美食，讓遠途而來的選手能夠享受最道地的澎湖好滋味；而縣政府將邀集民間、學校社團沿路為選手們歡呼，打造出馬拉松嘉年華會的熱鬧景象，讓跑者們體驗及感受熱情的澎湖人情味。

遠東航空發言人盧紀融表示，活動於今日正式開放報名，全馬組 (42K)、半馬組(21K)、挑戰組(10K)、健走組(5K)。此次參賽選手只要在規定時間內完成賽事，全馬組、半馬組、挑戰組皆可獲得以澎湖特色景點及海洋結合的澎湖形象為設計主軸的精美完賽獎牌。此外，各組冠軍更有機會獲得豐富獎金，全馬組冠軍30,000元、半馬組冠軍10,000元、挑戰組3,000元。相關賽事訊息、套裝行程可至遠東航空官方網站查詢，誠摯地邀請民眾一同共襄盛舉。

遠東航空訂位專線：(02)4499-567

遠東航空官方網站：www.fat.com.tw

(工商 )

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