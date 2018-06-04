民進黨全國黨代表高市選舉爭議 餘波盪漾

民進黨全國黨代表大旗美區重新選舉。（市黨部提供）

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中時

民進黨全國黨代表選舉高雄市發生投票率高達96％爭議，3日舉行重選的投票率73％，原先當選12人落選，12名落選當選。市議員簡煥宗4日發出聲明，呼籲勿忘創黨初衷，查明事實，如有違法就提告，無違法就還給選務人員清白。

市議員簡煥宗、高閔琳及邱俊憲聯袂呼籲黨中央正視此事，不能因重選結束就不追查。呼籲民進黨高雄市黨部應向外界主動誠實說明。如有違法之處應主動提告，徹查失職人員，給所有民進黨員以及社會一個交代。如果沒有不法之處也要還給所有選務人員清白。

簡煥宗表示，選舉涉及舞弊是民進黨創黨以來不容許發生的事情，高雄市黨部應主動進行調查。如果有不法，應揪出幕後黑手與失職人員。不要讓事件影響民進黨民主精神，也傷害了所有參與此次選舉的黨員的情感和信任。

要求高雄市黨部徹查後必須對外詳細說明，給所有民進黨員一個交代，也再次呼籲從政黨員與所有黨員勿忘民進黨創黨初衷，共同維護民主價值。

市黨部主委黃彥毓表示，全國黨代表選舉權責在黨中央，投票率異常發生後，黨中央重新辦理該區選舉，並已組成專案小組進行調查。

全國黨代表將有權進行黨職選舉投票，事涉民進黨中央權力結構調整，黨內各派系莫不卯足勁推派人選。

黨內人士以本屆為例，約20名全國黨代表可選出1席中執委，3席中執委選出1席中常委，1席中評委約需獲50位全代的支持才可出線。

(中時 )

別罵在野黨不團結 她要小英支持… 台灣經濟起飛是靠誰帶領的？網友…

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