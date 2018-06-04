影》F-16驚傳墜機五分山 消防隊發現疑為阻力傘殘骸

2018年06月04日 16:21 中時 張穎齊 、中時電子報／ 羅懋 、中時電子報／

消防隊下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現疑似F16飛機阻力傘殘骸。（張穎齊翻攝）

消防隊下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現疑似F16飛機殘骸。（張穎齊翻攝）

消防隊下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現疑似F16飛機殘骸。（張穎齊翻攝）

漢光演習今（4）日登場，卻傳出有1架F-16戰機，從花蓮起飛後，於下午1時43分在基隆空域附近失聯，基隆市消防局獲報後，前往七堵、暖暖山區搜山中，並在下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處發現飛機殘骸，以及降落傘主力傘，但人員尚未發現。

基隆市消防局下午2時33分接獲消防署通報，國軍F16戰機疑似在基隆市暖暖山區及瑞芳交界失聯，消防局尚未接獲民眾報案，已於14時39分由派暖暖分隊1車3人前往搜尋，目前加派百福、七堵分隊各1車2人及本局空拍機小組全力搜尋七堵、暖暖山區，市長林右昌也指示，基隆市將全力配合搜救工作。

後備指揮部通知於碇內國小成立搜救前進指揮部，並通知基隆市消防局二大隊向大隊長前往擔任協調指揮官，並加派中山安樂信義中正分隊至轄內山區加強擴大搜尋中，截至下午3時30分，搜索仍無所獲。

另外，消防隊在下午3時46分於五分山健行步道3.1公里處，由暖暖分隊小隊長曾慶祥發現飛機殘骸，亦發現降落傘主力傘，但人員未發現。

(中時 )