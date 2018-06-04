花蓮》漢光演習F-16飛官失聯 妻子淚求奇蹟

花蓮一架F16戰機在漢光演習失蹤。（許家寧翻攝）

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F-16飛官吳彥霆(右)驚傳失聯，妻子傳早已經哭成淚人兒。（翻攝臉書j ）
警消在基隆山區發現疑似機尾末端的阻力傘。（民眾提供）
警消在基隆山區發現疑似機尾末端的阻力傘。（民眾提供）
警消在基隆山區發現疑似機尾末端的阻力傘。（民眾提供）
警消在基隆山區發現疑似機尾末端的阻力傘。（民眾提供）

漢光演習首日就傳出不幸，花蓮空軍花蓮基地的少校飛官吳彥霆，下午1時43分駕駛F-16戰機與僚機參與漢光演習任務，在飛往東北部基隆附近空域途中失聯，隨後傳出在基隆暖暖山區發現疑似飛機殘骸與機尾阻力傘，據了解，同樣在花蓮空軍服役的妻子得知失聯消息傳出，早已經哭成淚人兒。

今年31歲的少校飛官吳彥霆，服役於花蓮空軍基地空軍第十二戰術偵查機中隊，5年前駕駛F16在嘉義外海執行換裝飛行訓練時，曾因動力機故障，緊急跳傘求生獲救，幸運逃過一劫，但沒想到這次再傳意外，不少同僚都祈禱奇蹟出現。

來自宜蘭冬山鄉的飛官吳彥霆，4年前從台東至嘉義機場換訓時，與擔任士官的妻子林芳瑩相識、交往，更參加集團結婚互訂終生，妻子林芳瑩也努力考試調至花蓮基地與丈夫一起服役，婚後兩人育有一子，對此，花蓮空軍第五聯隊政戰主任林德旺語氣沉重，交由國防部發言。

(中時 )

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