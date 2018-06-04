海論十年打破界限 期待夢圓兩岸

第十屆海峽論壇6月4日下午在廈門國際會議展覽中心舉行新聞發佈會。

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第十屆海峽論壇6月5日起，啟動為期一週的青年、基層、文化、經濟等四大方面49場活動。。

第十屆海峽論壇6月4日下午在廈門國際會議展覽中心舉行新聞發佈會。論壇大會訂於6日上午10點，主題是「擴大民間交流 深化融合發展」，重點圍繞青年、基層、文化和經濟交流四大主軸，開展36項49場活動。中國國民黨郝龍彬副主席及台灣親民黨、新黨、無黨籍等政黨代表、縣市代表和各界人士約八千餘人將出席論壇活動，雖然當前兩岸關係更加嚴峻複雜，論壇總體參與規模仍與去年相當。

特別值得一提的是本屆海峽論壇新增活動11場。新增的活動有：去年海峽輪壇創意金點子大賽首獎作品「打破界限」兩岸創意塗鴉大賽在今年以圓夢為主題由兩岸青年一起在集美大社大展鴻「圖」、海峽兩岸青年文創產品集市、在閩台青就業創業好故事分享會暨菁英頒獎典禮、海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽、兩岸基層治理論壇、「海論十年 精彩無限」兩岸故事匯、兩岸宮廟敘緣交流會、海峽兩岸中醫藥發展與合作研討會、中華文化發展論壇、海峽兩岸裝飾行業交流論壇、海峽兩岸美業健康產業論壇。其中海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽、「打破界限」兩岸創意塗鴉大獎賽等活動，獲得台灣高校及青少年的熱烈參與。

海峽論壇組委會辦公室鍾志剛副主任表示：今年是海峽論壇舉辦的第十年，一直堅持以廣泛、草根及民間性三大原則推動兩岸親情、鄉親、友情的交流，十年間先後推動138條惠台措施，「海論十年承先啟後，必定精彩無限」。

(中時 )

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