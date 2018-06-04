埔里儷園簡餐麻油雞 最傳統、最道地 又最有媽媽味

2018年06月04日 16:39 中時 楊樹煌

▲埔里最負盛名的儷園簡餐老闆娘劉力綾，她也是全國深具知名度的國標舞舞蹈家。（楊樹煌攝）

▲儷園咖啡簡餐店最具特色的「招牌麻油雞簡餐」。（楊樹煌攝）

▲儷園咖啡簡餐店深受歡迎的「香煎黃魚簡餐」。（楊樹煌攝）

▲儷園的清淡餐飲「清蒸虱目魚簡餐」。（楊樹煌攝）

▲儷園多樣化的餐飲「蔬食火鍋簡餐」。（楊樹煌攝）

麻油雞過去是生命禮俗中對新生命的祝福和喜訊的象徵，而今已從婦女分娩後的補品演化成大眾美食，更成為不少人的最愛；在南投埔里提到麻油雞，老饕都會大力推薦「儷園咖啡簡餐」的麻油雞最傳統、最道地，並最有媽媽的味道。

埔里鎮仁愛路儷園咖啡簡餐老闆娘劉力綾，是全國頗具知名度的舞蹈家，屢在全國縣市長盃、議長盃甚至總統盃國標舞錦標賽奪得冠軍，今年也剛獲中華民國國際標準舞發展協會主辦的台南市議長盃全國舞蹈錦標賽摩登舞職業新星A組冠軍。

舞蹈技藝一流，餐飲美食一級棒，麻油雞更讓美食饕客讚不絕口，劉力綾表示，可在舞蹈之餘仍能投身餐飲，實則是無心插柳所致。

當時為了年幼兒女下課後能吃到媽媽煮的佳餚美味，所以選在學校附近仁愛路開起儷園簡餐，既可照顧到兒女，更可提供客人用餐，且收入還可彌補家用，沒想到栽進餐飲後，就與餐飲結下不解之緣，一做就是20餘年，所幸傳統口味還能普受顧客歡迎，並贏得口碑。

劉力綾指出，她的麻油雞食材保證新鮮，當天現宰，且是肉質結實、甜份夠、有咬勁、無腥味的放山雞、麻油為夠香純的頂級好油，薑則是在地的老薑，再依早年媽媽教導的傳統煮法烹煮，成為最傳統媽媽味的麻油雞，因而一傳十，十傳百，造就該店每當用餐時刻總是高朋滿座。

儷園除招牌麻油雞，還有香煎黃魚、香煎鯖魚、清蒸虱目魚、香煎鱈魚並有蔬食火鍋都是極受客人歡迎的餐點，除香煎黃魚300元，其餘各種簡餐都是250元，並附贈咖啡或冷飲。

儷園簡餐咖啡店址︰埔里鎮仁愛路506號。

營業時間︰周一至周六，每天上午11時至晚上20時。《每周～星期日固定例休》。

電話︰049-2997-268

(中時 )