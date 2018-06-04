萬安演習首度模擬飛彈攻擊 演練逼真

北部地區萬安演習4日下午1時30分登場。（吳堂靖攝）

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演練過程逼真，包含大樓火警、人員疏散及病患護送等。（吳堂靖攝）
台北市長柯文哲到場視察，肯定政府與民間通力合作的成果。（吳堂靖攝）

北部地區萬安演習4日下午1時30分登場，首次模擬飛彈攻擊並寄發演習簡訊通知，其中位於仁愛路、杭州南路口的交通部大樓與中華電信綜合大樓，因是全國通信中樞，首度被選為演習地點，演練包含大樓火警、人員疏散及病患護送等，演習順利，沒有發生違反民防法狀況。

臺北市長柯文哲特別視察民防管制中心作業、交通部辦公大樓及中華電信仁愛綜合大樓遭飛彈攻擊搶救演練，以及臺北市應變指揮中心轉移第二應變指揮中心試行驗證演練，柯文哲表示，非常肯定此次演習符合市府要求，成功展現政府與民間通力合作的成果。

柯文哲指出，演習時間只有短短十幾分鐘，但是從演練人員熟練的表現，相信平常就已經落實訓練，民防團隊也在長年的訓練下，達到一定的標準，做到了完善動員、寓兵於民、寓動員於市政的目標。

柯文哲強調，政府的力量有限、民間的力量無窮，因此對於如何由政府引導，發揮全部的民間力量相當重視，此次演習是北市府第一次結合中華電信公司一起演練，表現符合市府要求，最後也感謝同仁參演的辛勞，預祝大家端午佳節快樂。

(中時 )

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