《火速救援最前線》累積1400萬觀眾 將推第2季

2018年06月04日 16:55 中時 潘鈺楨

首集出現大蟒蛇纏繞飼主的驚人意外。（FOX畫面提供）

《火速救援最前線》自4月接檔《陰屍路》於FOX播出至今，今晚（4日）來到第七集。本集以西方傳說為主題，描述滿月之夜各地發生狼人、鬼魂等怪奇事件。此影集為知名編劇萊恩墨菲（Ryan Murphy）在《歡樂合唱團》後又一力作，在美播出累積超過1400萬的觀眾，創下FOX自《嘻哈帝國》以來最高收視率影集。FOX已宣布將續約推出第2季。

《火速救援最前線》今年1月於美國推出，男主角消防員巴比由演出《致命誘惑》及《為人父母》的彼得克勞斯（Peter Krause）飾演，故事圍繞他身旁的消防員、警察、緊急服務專線接線生等初期應變人員發展。本劇由《歡樂合唱團》、《尖叫女王》、《美國恐怖故事》等深受觀眾喜愛作品的金牌編劇萊恩墨菲創作，在美播出不僅為當日收視率最高節目（18-49歲），更累積了1,430萬的跨平台觀眾，成為本季FOX最多人收看影集。《火速救援最前線》更創下《嘻哈帝國》以來新推出影集中最大的非線性觀眾群，深受喜愛。

劇集忠實還原各式災難現場，第四集的墜機事故大場面及驚險的救災過程十分精采。最新集數則以西方對於滿月會引發瘋狂、魔力、變身的傳說，加入狼人、鬼魂等另類元素，呈現出食臉魔、無臉男等光怪陸離的緊急狀況。台灣粉絲亦給予正面評價，不斷在社群標記朋友、分享，甚至有網友大讚十分觸動人心。在多方好評下，FOX已宣布續約推出第二季，而演出《犯罪心理》及《靈感應》等作品的珍妮佛樂芙休伊（Jennifer Love Hewitt）將會加入飾演其中一位消防員巴克的姐姐，新卡司的化學反應同樣備受關注。

《火速救援最前線》首季共10集，FOX再三周將迎來季末完結。每周一晚間10點於FOX播出、FOX+同步上架。

(中時 )