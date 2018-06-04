《沒人愛小姐》女導演：電影還是非常男性的產業

2018年06月04日 16:55 中時 潘鈺楨

電影《沒人愛小姐》是新銳女導演蕾歐娜瑟哈艾兒首部長片，找來演過《我心深愛的國王》的拉艾蒂茨亞多許（Laetitia Dosch）展現超神演技，不但勇奪坎城影展金攝影機獎，也拿下斯德哥爾摩影展最佳影片。電影一開始，主角直接大力頭鎚男友家門，導致破相直接急診送醫，一段長達10分鐘的失心瘋碎念大顯肖婆功力。一無所有的她之後為了討生活，櫃姐奶媽什麼都做，逐漸認識新朋友，也重新找回自己。這段既意外又超展開的脫軌人生經歷讓她明白，愛情長跑10年後被甩不是世界末日，單身也可以活得開心愉快。

片中超ㄎㄧㄤ橋段之一，當女主角失戀落魄時，為了混進朋友的主題派對，「一秒鐘變懷絲」，瞬間變成已故歌手艾美懷絲，令人莞爾。其實這精彩的橋段，完全是女主角臨場自行發揮的神來一筆，也讓導演蕾歐娜大讚女主角拉艾蒂茨亞多許（Laetitia Dosch）簡直出神入化，早已超越演技變成角色寶拉本人。導演更表示在劇本架構完成後，主角整體風格已定型，但女主角不僅超越她心目中的形象，還能臨場發揮、當場加料精彩演出，讓蕾歐娜大讚拉艾蒂茨亞多許簡直是她電影路上的首席繆思！

電影大部分的預算來自法國國家電影中心（CNC）補助，導演被問到一個全都是女性的劇組，會不會很難拿到補助？導演蕾歐娜瑟哈艾兒接受訪問時候說：「現在還是很難，不過也許比以前簡單了。」蕾歐娜回想起提案那天，在會議室外面的全部都是男性，一群台前幕後的女生卻顯得突兀，但導演接下來表示：「還好當我們進去之後，我發現所有的審查委員都很想看到我們的案子被拍出來，非常支持。但電影還是非常男性的產業。」

《沒人愛小姐》從導演、製片、攝影、剪輯、美術指導、配樂到故事主角，全都是女性，是一部不折不扣的女力電影。導演表示從拍攝短片開始，她愛上這組團隊在一起工作時的活力，所以又在她首部長片繼續合作。她說她沒有特別選擇找一個很女性的劇組，只是自然而然變成如此，她非常驕傲且覺得女性電影工作者帶來許多正面能量，尤其是在拍片現場特別巨大。對他們很多人來說，《沒人愛小姐》是參與的第一部劇情長片，投入非常多熱情，每個小細節都不放過。工作起來非常地自由，即使在片場都是如此。

電影描述剛三十而立卻「毫無可立」的寶拉，被交往十年的男友狠甩，慘到精神崩潰。從醫院身心科逃出來、幹走別人的紅色大衣的寶拉身無分文且無家可歸，一場屬於她自己與愛貓的巴黎漂流冒險正式展開。冒險路上遇到許多的人事物：有些是過去人生的重新開始，有些是意想不到的不同風景。但她內心篤定一件事：雖然沒人愛，但無論如何一切重新開始，用自己的風格與態度擺脫宿命、迎向新人生。電影6月15日在台上映。

(中時 )