直播》登山步道發現大量飛機殘骸 尚未尋獲飛官

2018年06月04日 16:53 中時 葉書宏

漢光演習今（4）日登場，傳出1架F-16戰機，從花蓮起飛後於下午1時43分在基隆空域附近失聯；登山客報案指出，「五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。」疑為F-16墜機殘骸，消防局持續在周圍搜索失蹤飛官。

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

消防指出，在五分山雷達站步道3公里處，發現飛機的主力傘及滑行的痕跡，撞擊點正在釐清，附近有聞到油的味道。另外，在現場疑似發現戰機阻力傘，未發現飛官，消防隊持續搜索中。

新北市消防局指出，共派出各式車輛22輛、警消67人、義消3人前往搜救，另派出2隻搜救犬、1空拍機協助搜救。

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

五分山雷達站旁登山步道3公里處，發現大量飛機殘骸。（民眾提供）

空軍司令部表示指出，本屬花蓮基地乙架F-16單座戰機(機號6685號)，下午1時9分由吳彥霆少校飛行官於北部空域執行演訓任務，下午1時43分基隆粗坑附近山區光點消失，軍方已啟動搜救機制全力搜尋。

國防部表示，國防部長、參謀總長隨即分別進駐聯合作戰指揮中心及空作部指揮中心，立即下令啟動救援機制，分別實施陸、空緊急搜索救援，並指派國防部總督察長室及空軍司令部組成專案小組查明原因，並要求強化演訓安全。

(中時 )