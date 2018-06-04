夏日親子旅遊大調查 首選旅遊國家是這裡

2018年06月04日 17:02 中時 王思慧

親子旅遊行程偏好樂園。（易飛網提供）

影響購買主要因素為價格。（易飛網提供）

親子旅遊調查爸媽輪廓。（易飛網提供）

4大暑期親子最熱門商品圖。（易飛網提供）

國內旅遊電商易飛網ezfly近期彙整千名父母親子旅遊意向，並綜合分析，於今天宣布「飛粉爸媽旅遊溫度計」，共囊括「飛粉爸媽大數據」、「首選旅遊目的地」、「旅遊行程偏好」及「影響購買主要因素」等4大統計，結果顯示親子旅遊決策者多為母親，同時伴隨個性化、自主性高等趨勢；而年輕爸媽出遊首選日韓、行程較偏好樂園，且最在意「價格」及「行程特色」。

易飛網ezfly自5月下旬進行「夏日親子旅遊大調查」，於120萬會員數據庫及官方臉書粉絲頁「雙管齊下」，邀請「飛粉爸媽」填寫線上問卷，共有近千位父母參與，其中母親佔76%、父親為26%。易飛網ezfly總經理周昀生表示，為清晰描繪親子旅遊市場輪廓、且精準掌握其需求，特首度規劃本次調查，結果發現，多數受訪對象為45歲以下年輕爸媽，擁有1至2個12歲以下孩子，也就是俗稱的「小家庭」。

「飛粉爸媽旅遊溫度計」顯示，「年輕小家庭」中有超過半數母親是旅遊決策者，捨棄傳統「跟團」方式、改採自助旅行；而近一半家庭1年出遊超過3次、每次出遊至多6天。周昀生分析，近年電商崛起，便捷、快速的操作介面，已成為年輕族群首選消費平台，尤其在旅遊產業中刮起「數位旅遊變革」，如今更已衝擊親子旅遊市場，捨棄過去大多找傳統旅行社的消費模式，轉而呈現個性化、自主性高等趨勢；而母親因細心、對家庭財務狀況較清楚，加上在孩子教育上也投入較多心血等因素，成為多數家庭旅遊決策及規劃的核心角色。

針對前五大首選旅遊地點，「飛粉爸媽旅遊溫度計」也指出，超過八成年輕爸媽最青睞赴日本及韓國旅遊，國內西部縣市以38%居次，第三、四名依序為國內東部縣市、國內離島澎金馬，而中國大陸及東南亞則並列第五名。周昀生認為，近期廉航廣設日韓航點，其低廉價格幾與國內旅遊不相上下，加上文化熟悉度高、地理位置近、旅程天數適中等因素，使得不少年家長寧可帶孩子赴日韓旅遊，由此可預期，未來廉航市場將逐漸吃下國旅大餅。不過，近期政府祭出縣市觀光補助政策，同時高鐵也推出「票+酒」促銷優惠，能否有效提升國人旅遊意願，則有待觀察。

而有關旅遊行程偏好，「飛粉爸媽旅遊溫度計」顯示，樂園以超過七成的高接受度奪冠，生態行程及綜合型度假村並列第二，手作DIY（觀光工廠）、探索自我行程（露營、攀岩、泛舟等）則較不受青睞。至於影響購買主要因素，高達79%的年輕家長選擇「價格」及「行程特色」，交通便利度則為第二考量，「折扣優惠」及「加購產品」兩項反而較不在考量範圍內。

尚未想好去哪玩的「飛粉爸媽」也不用緊張，易飛網ezfly精選「4大激推暑期親子旅遊商品」，包含廉航、日韓自由行、國內自由行及郵輪。廉航3大熱門航點首推台灣虎航台北-大阪2,899元起、酷航台北-首爾1,876元起及酷鳥航台北-曼谷1,073元起；日韓2大超值自由行「超人氣東京自由行5日 11,800元起」、「三人同遊首爾自由行5日 9,999起」，價格也相當具競爭力。

國內自由行部分，西部主打「阿里山奮起湖二日5,200元起」，東部則有「花蓮理想大地+台東GAYA渡假酒店5,900元起」；而郵輪因擁輕鬆登船、行李不限重及船上多元娛樂設施等優點，也是家庭旅遊首選，易飛網推薦「飛粉爸媽」可選購「麗星郵輪寶瓶星號海洋假期3天2夜6,570元起」或「太陽公主號沖繩石垣島自主遊4日16,900元起」，在湛藍海洋中體驗不一樣的旅遊方式。

(中時 )