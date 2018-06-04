兩岸關係低迷沒差 金門小三通持續成長

金門「小三通」不受兩岸關係低迷影響，往來旅客人數持續成長。（李金生攝）

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金門在地文化、生活體驗，吸引兩岸遊客來到。（李金生攝）
金門5月熱鬧的平安祈福季，迎來對岸大批旅遊人潮。（李金生攝）

金門「小三通」不受兩岸關係低迷影響，往來旅客人數持續成長，今年1至5月累計較去年同期增加2萬1998人次，成長3.12％，預期隨著暑假旅遊旺季來到，還會再拉出新一波熱鬧景況。

移民署統計資料顯示，金門「小三通」1~5月入出境累計72萬7410人次，較去年同期70萬5412人次，增加2萬1998人次，成長3.12％。其中，台灣旅客計41萬5239人次，佔57.08％，大陸旅客計29萬5414人次，佔40.61％。另外籍旅客計1萬6751人次，佔2.3％。

在陸客之中，入境計14萬6556人次，較去年同期13萬4228人次，增加1萬2328人次，成長9.18％，其中，以落地簽入境計2萬1149人次，較去年同期1萬5345人次，增加5804人次，成長37.82％，反映自由行比率逐漸成長的事實。

縣府觀光處指出，在陳福海縣長積極爭取之下，移民署今年1月陸續放寬小三通便利新措施，使得辦證更加方便快速。尤其自4月20日起，金廈兩門旅遊部門共同啟動「金廈旅遊節」系列活動，如海峽旅遊博覽會、2018海峽兩岸及港澳地區名導論劍，金廈跨越海峽越野行走活動，金廈美麗跑之金門民俗歡樂行等，再加上5月金門平安祈福季與「浯島邑主城隍遷治338周年」等，均是小三通人數與陸客人數持續攀升的主因。

該處並指出，現在觀光旅遊已趨向多樣化，不再只是走馬看花，更重要的是融入體驗在地生活，而金門特有的區位、閩南文化、僑鄉、酒鄉、宗教、宗族與聚落優勢，在在都能吸引兩岸三地觀光客來到，未來將持續透過行銷包裝、在地活動與體驗旅遊，提供遊客十分金門的旅遊內涵。

(中時 )

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