簡直崩潰 他稱神明附體居住垃圾屋伴屍臭

2018年06月04日 17:29 中時 譚宇哲

阿源在住處後方的防火巷內供奉撿回來的神像。（譚宇哲攝）

阿源在神像周遭寫上「黑暗神」、「伸張正義」、「還我公道」等字句。（譚宇哲攝）

住處一樓空間被雜物堆滿，只能爬行而入。（譚宇哲攝）

住處一樓外堆滿阿源從外面撿回來的神像及各種雜物。（譚宇哲攝）

阿源在住處周邊供奉了數十尊破舊神像。（譚宇哲攝）

防火巷道被阿源堆積的雜物佔用，僅容一人側身通行。（譚宇哲攝）

新北市三重區仁愛街的巷弄內有一處「怪怪屋」，1樓屋內外堆滿雜物垃圾，供奉著數十尊破舊神像，更令人毛骨悚然的是，屋內一包包垃圾袋內，裝著多達50具貓狗屍體，飄散陣陣臭味，廢棄物的主人阿源說，他10多年前神靈附體，撿屍、撿廢棄物都是在「安靈」做善事，卻成為鄰居的眼中釘。

62歲的阿源過去經營模具雕刻工廠，十多年前投資遭人倒債後大受打擊，阿源不知何時從路邊撿回一尊神明，擺在家門供奉，行為舉止越發怪異，在屋外看到任何廢棄物都帶回家裡放，屋內放不下，就放到門前和一旁的防火巷，連二樓遮雨棚也被堆滿雜物，太太和小孩屢勸不聽，家庭關係幾乎決裂。

細數阿源撿回家中的廢棄物是無奇不有，舉凡廣告招牌、紙箱、塑膠、玻璃罐、腳踏車、廚餘等，還有數十尊破舊神像就用垃圾和廚餘供奉著，阿源深信這樣可以「復靈」，讓靈體復活。

進入阿源家1樓，原本應該至少20多坪的空間，被雜物堆得沒有站立空間，從門口進去得用爬的，屋內髒亂不堪，瀰漫陣陣臭味，阿源平時就在雜物堆中的縫隙幫人磨剪刀，一天最多賺個1、200元，錢大多拿去買飼料給撿回來的貓和鳥，多數時候是吃外人提供的剩食。

詢問阿源到底要讓什麼靈體復活？阿源說，「神像上的靈啊！我跟你說個祕密，我1樓屋子裡有50具屍體，都是外面死掉的貓狗，這也是為了要讓他們復活，我帶你繞到後面去看。」

阿源一邊帶路一邊解釋說，天主教和基督教（教義）說要復活，現在我把屍體撿回來放在裡面，讓貓咪過來生小貓，就是重生，撿回來的破損神像我幫祂們接手接腳，就是復靈，像我在陳水扁執政時就已經死了，在死的一瞬間，神明復靈把我放到這個身體，我就不再是本來的我，這種古早叫殭屍，而我現在就是侍奉神明的奴隸，要幫祂們做善事。

阿源說著說著，來到1樓後方的防火巷，原本僅約2米寬的巷道被阿源堆滿各種雜物，一個成人必須側身才能通行，通過時還能聞到陣陣惡臭，這時，阿源指著緊貼在身旁的成堆黑色垃圾袋說，「這裡面裝的就是貓狗的屍體。」

附近鄰居表示，阿源的行為已困擾大家多年，公共通道甚至鄰房的私人空間都被阿源的雜物佔用，屢次溝通無效，惡臭髒亂環境招來蚊蟲老鼠，讓鄰居們相當困擾，希望公部門能盡快拿出公權力有所作為。

阿源的太太無奈表示，丈夫大約在2003年出現一連串怪異行為，經就醫後確診為妄想症，但丈夫拒絕服藥、接受治療，怪異舉止每況愈下，家人雖然都住在2樓，仍被迫忍受髒亂的居住環境多年，逼不得已只好請求里長幫忙。

五順里長洪嘉仁說，近年來已4度協請清潔隊員前往阿源家清運占用公共空間的雜物垃圾，整整載了4個卡車，但每每清運完不久後又故態復萌，讓里民們相當頭痛，至於屋內、遮雨棚等私人空間則必須有屋主同意，將持續與家人合作清運廢棄物，並協助阿源就醫。

(中時 )