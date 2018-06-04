溝霸！埔心聯絡道側溝做好了 電桿卻沒移走

2018年06月04日 17:15 中時 鐘武達

埔心鄉羅厝村民康國義說，電桿就立在做好的水溝中間，很傻眼。（鐘武達攝）

溝霸！內政部營建署發包的「員林交流道附近特定區埔心聯絡道羅厝路工程」部分完成施作的側溝裡，最近被發現竟有電桿未移置，而且已被混凝土包覆，民眾擔心電桿擋住水道會釀水患，更質疑相關單位橫向溝通不足，且屆時要移置電桿勢必又要多花1筆錢，很浪費。

營建署中區工程處中工組彰化工務所表示，去年底就與台電、中華電信針對電桿移置進行協調，但因牽涉發包流程及重新佈線才會有部分新、舊電桿無法同步架設與移置的情況發生，強調，預計相關電桿將會在年底前完全移置，期間保證不會影響到排水。

羅厝村民康國義等人指出，「員林交流道附近特定區埔心聯絡道（羅厝路）工程（第1標)

」今年3月中旬動工，其中側溝工程先行施作，但部分完成的側溝，竟然還有台電與中華電信的電桿豎立在渠道的中間，擔心豪雨一來會造成堵塞，會有麻煩。

康等人質疑，台電與中華電信的電桿擋到側溝水道，且已經被混疑土包覆住，屆時肯定要先打掉混凝土才能再進行電桿的切除或移置作業，豈不要花冤枉錢。

營建署中工處彰化所表示，埔心聯絡道羅厝路工程沿線，中華電信立在渠道中間的電信桿已經排定周三移置，至於台電的電桿必須等到新的線路架設後才能將舊的移除，作業比較耗時

(中時 )