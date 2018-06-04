楊丞琳最渴望的生日禮物！除了李榮浩⋯還有閨蜜海裕芬的滷雞腳

楊丞琳、海裕芬戲裡戲外都是閨蜜。（海芬工作室）

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藍正龍、海裕芬、楊丞琳因合作《前男友不是人》變好友。（海芬工作室）
楊丞琳最愛海裕芬的滷雞腳。（海芬工作室）
海裕芬親手畫的親愛的房間，送給楊丞琳當禮物。（海芬工作室）
海裕芬、張立昂。（海芬工作室）
海裕芬、葉星辰。（海芬工作室）

演一部戲就創造一個稱號的海裕芬，繼「國民姑姑」後，再度因八大《前男友不是人》裡的陳大發一角，被封「國民閨蜜」，戲中大發全心保護好友親愛（楊丞琳飾）的種種舉動，讓觀眾大呼「希望身邊也有個陳大發」！海裕芬表示，因為戲裡戲外都非常喜歡楊丞琳這個朋友，兩人對戲時許多親暱的小動作如戳胸互鬧、抬腿互虧、勾手互親，都是現實生活中兩人的互動，有粉絲留言表示「超想當海芬的手指」，就可以戳到楊丞琳，看到這樣的觀後感也讓她哭笑不得。

戲外楊丞琳和海裕芬也建立起閨蜜交情，4日是楊丞琳34歲生日，她在IG社群網站上表示感謝海芬的禮物：「這是壽星渴望的生日禮物，親愛的大發滷的海芬雞腳，以及親愛房的親筆圖畫和感人的卡片文字，謝謝前男友不是人讓我們真正認識彼此，不再只是膩名的好友，而是永遠的好友。」照片中是海芬親滷的雞腳和滷蛋，讓粉絲看了大流口水，拼命喊話想知道到底有多吃，可以讓楊丞琳評為世界上最好吃的雞腳？

此外，大家也見識到海裕芬的畫畫才藝，她送給楊丞琳的親筆畫卡片，圖中是《前男友不是人》中黎親愛的房間，她表示這是兩人所有喜怒哀樂的原點，還特別精心在畫中偷偷畫了親愛及大發兩人的合照，以及楊丞琳的狗女兒Yumi，並感性祝福楊丞琳生日快樂，每天都享受快樂開心，也希望自己是讓好友開心的原因之一，讓粉絲羨慕兩人的好交情。

海裕芬近期人氣爆棚，除了在《前男友不是人》演閨蜜，在三立《三明治女孩的逆襲》扮演張立昂的特助兼大姊型閨蜜蔣美雲，在第一集出現後，被安排出國度假，第八集美雲終於回來了，卻意外成了男主角駱承凱的小阿姨，這讓海芬又將多了一個「國民小阿姨」的稱號，海芬的加入，讓張立昂和葉星辰現場感染了搞笑的氛圍，一幕美雲拿著剪刀作勢開剪，質疑承凱為何不敢承認正牌特助時的互動，讓觀眾超喜歡承凱在美雲面前不再顯盡霸氣，反倒是多了可愛的撒嬌。

海裕芬成功詮釋閨蜜的義氣及貼心，讓她接到許多活動及演出邀約，甚至有女同志議題的戲劇邀約，她興奮地說對於大小角色來都不拒，吻戲床戲也沒問題，但對露點戲依然卻步。她也期待未來能有更多戲劇角色上的挑戰！

(中時 )

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