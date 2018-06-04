台中花博預估售票均值低於146元 已售出門票依契約解繳市庫

2018年06月04日 17:17 中時 陳世宗

交通局長王義川強調，本案是各投標廠商籌組團隊參與投標，這是招標常態，並非是特例。（陳世宗攝）

台中市議會4日進行交通地政業務質訒，市議員陳成添等關心花博售票問題。台中市政府交通局長王義川說，花博門票除一般購票，還有旅行社等單位大宗切票，台北花博總票價均值為159元；台中花博經精算預估售票均值將低於146元，每張繳回市庫120元。

市議員張瀞分、張廖乃綸、楊正中、何敏誠、陳成添、吳顯森等，關心花博門票均價146元計算方式。王義川強調，台中花博門票大宗切票有市場機制，因花博票價多元，從大宗切票135元到全票350元不等，為確保市府收入，招標時就已公告廠商必須販售200萬張以上，每張繳回120元。

王義川指出，若廠商賠錢賣其虧損由廠商自行承擔，但市府確定至少取回2億4000萬元票箱收入，不管由誰得標皆是如此，相關規定在招標前都已公開，一切透明，並無圖利廠商情事；目前已售出門票，依契約均已全數解繳入庫，並同時繳納相關娛樂稅。

楊正中質疑是否違反政府採購法？王義川強調，本案不是共同投標，是各投標廠商籌組團隊參與投標，與市府簽約廠商是單一廠商，這是招標常態，並非是本案特例，議員可能有所誤會；已售出的門票依契約應解繳市府的金額，均已全數解繳入庫，並同時繳納相關娛樂稅。

(中時 )