台中花博預估售票均值低於146元 已售出門票依契約解繳市庫

國民黨籍市議員楊正中（左一），質疑已違反招標須知規範！（陳世宗攝）

友善列印
中時
交通局長王義川強調，本案是各投標廠商籌組團隊參與投標，這是招標常態，並非是特例。（陳世宗攝）

台中市議會4日進行交通地政業務質訒，市議員陳成添等關心花博售票問題。台中市政府交通局長王義川說，花博門票除一般購票，還有旅行社等單位大宗切票，台北花博總票價均值為159元；台中花博經精算預估售票均值將低於146元，每張繳回市庫120元。

市議員張瀞分、張廖乃綸、楊正中、何敏誠、陳成添、吳顯森等，關心花博門票均價146元計算方式。王義川強調，台中花博門票大宗切票有市場機制，因花博票價多元，從大宗切票135元到全票350元不等，為確保市府收入，招標時就已公告廠商必須販售200萬張以上，每張繳回120元。

王義川指出，若廠商賠錢賣其虧損由廠商自行承擔，但市府確定至少取回2億4000萬元票箱收入，不管由誰得標皆是如此，相關規定在招標前都已公開，一切透明，並無圖利廠商情事；目前已售出門票，依契約均已全數解繳入庫，並同時繳納相關娛樂稅。

楊正中質疑是否違反政府採購法？王義川強調，本案不是共同投標，是各投標廠商籌組團隊參與投標，與市府簽約廠商是單一廠商，這是招標常態，並非是本案特例，議員可能有所誤會；已售出的門票依契約應解繳市府的金額，均已全數解繳入庫，並同時繳納相關娛樂稅。

(中時 )

溝霸！埔心聯絡道側溝做好了 電… 梧棲大排魚翻肚 中市環保局檢驗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。