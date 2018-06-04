大稻埕嚐美味、求姻緣！韓國特色物產品異國風情

對於北台灣人而言，大稻埕、迪化街可是採買年貨「好所在」，不僅有多款零食、南北貨可試吃，還有特色美味小吃，還能「霞海城隍廟」求姻緣。這週六日大稻埕還有韓國林產物嘉年華，歡迎大家來嚐美味，品異國特色風情！
北捷「北門站」轉個彎，就能到台北老街「大稻埕」！不同鄰近南西商圈的都會時尚，大稻埕的日式建築、美味古早味、各式手工、老店群聚，讓人彷彿進入「時光隧道」中。
大稻埕美味說不盡，有許多觀光客透早必吃的民樂旗魚米粉湯、迪化街林合發油飯，夏天到了也想吃冰涼，這裡有家「茂豐杏仁露」從擔著扁擔沿街叫賣、一台路邊攤車到如今的小店面，不過甜卻芳香的「杏仁露」是許多外國觀光客來台必點。
吃完美食不忘求姻緣！過去常看日本紅白歌唱大賽的人，對於日本資深演歌歌手小林幸子想必不會陌生！話說2011年2月時時，當時57歲的小林幸子來台灣遊玩候，經朋友介紹去了大稻埕的「台北霞海城隍廟」，她非常真誠地向神明祈求能有好姻緣。演歌女王的心願，月老果然聽到了，於是在當年8月時，小林幸子就認識了比小她8歲的企業家老公。此消息傳到日本後，現在「霞海城隍廟」每年都湧入大批外國觀光客呢！
此外，這週六日（8日、9日）大稻埕也有異國風情活動，由韓國山林廳主辦，韓國農水產食品流通公社和韓國農林食品進出口組合合辦的2018對台韓國產林產品共同宣傳活動，將於6月9日和10日在台北迪化街永樂市場戶外廣場舉辦，並邀請創意青年廚神陳秉文，用跨海來台的韓國林產物香菇、柿子、栗子、山養參、大棗設計韓式柿子酸甜棗醬排骨、元氣人蔘雞肉捲菇湯菜單，並進行現場烹調料理秀，為期兩天的活動所有韓林產全部免費試吃。
主辦單位表示，去年來台推廣韓國香菇廣受好評，促成今年帶來更多優質林產與台灣民眾分享，主辦單位精挑細選的在地好食材，會在現場展覽，以及提供香菇飯、糖炒栗子、紅棗茶、人蔘茶、柿子乾讓民眾免費試吃。
還準備驚喜禮品要送給台灣民眾，只要上網報名成功，便可至活動現場免費領取韓國高品質林產物一份。6月9日和10日在台北藥材市場迪化街和霞海城隍廟之間的永樂市場戶外廣場(迪化街一段21號)，舉辦韓國林產品共同宣傳活動，吃喝玩樂全部免費，活動只有2天，請民眾把握機會參與。
(中時電子報)