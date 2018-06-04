大稻埕嚐美味、求姻緣！韓國特色物產品異國風情

2018年06月04日 17:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

對於北台灣人而言，大稻埕、迪化街可是採買年貨「好所在」，不僅有多款零食、南北貨可試吃，還有特色美味小吃，還能「霞海城隍廟」求姻緣。這週六日大稻埕還有韓國林產物嘉年華，歡迎大家來嚐美味，品異國特色風情！

北捷「北門站」轉個彎，就能到台北老街「大稻埕」！不同鄰近南西商圈的都會時尚，大稻埕的日式建築、美味古早味、各式手工、老店群聚，讓人彷彿進入「時光隧道」中。

大稻埕美味說不盡，有許多觀光客透早必吃的民樂旗魚米粉湯、迪化街林合發油飯，夏天到了也想吃冰涼，這裡有家「茂豐杏仁露」從擔著扁擔沿街叫賣、一台路邊攤車到如今的小店面，不過甜卻芳香的「杏仁露」是許多外國觀光客來台必點。

「霞海城隍廟」月老牽線，成為求姻緣好所在。（林宜靜 攝）

吃完美食不忘求姻緣！過去常看日本紅白歌唱大賽的人，對於日本資深演歌歌手小林幸子想必不會陌生！話說2011年2月時時，當時57歲的小林幸子來台灣遊玩候，經朋友介紹去了大稻埕的「台北霞海城隍廟」，她非常真誠地向神明祈求能有好姻緣。演歌女王的心願，月老果然聽到了，於是在當年8月時，小林幸子就認識了比小她8歲的企業家老公。此消息傳到日本後，現在「霞海城隍廟」每年都湧入大批外國觀光客呢！

創意青年廚神陳秉文將用這些跨海來台的韓國林產物進行現場烹調料理秀。（主辦單位提供）

此外，這週六日（8日、9日）大稻埕也有異國風情活動，由韓國山林廳主辦，韓國農水產食品流通公社和韓國農林食品進出口組合合辦的2018對台韓國產林產品共同宣傳活動，將於6月9日和10日在台北迪化街永樂市場戶外廣場舉辦，並邀請創意青年廚神陳秉文，用跨海來台的韓國林產物香菇、柿子、栗子、山養參、大棗設計韓式柿子酸甜棗醬排骨、元氣人蔘雞肉捲菇湯菜單，並進行現場烹調料理秀，為期兩天的活動所有韓林產全部免費試吃。

主辦單位表示，去年來台推廣韓國香菇廣受好評，促成今年帶來更多優質林產與台灣民眾分享，主辦單位精挑細選的在地好食材，會在現場展覽，以及提供香菇飯、糖炒栗子、紅棗茶、人蔘茶、柿子乾讓民眾免費試吃。

還準備驚喜禮品要送給台灣民眾，只要上網報名成功，便可至活動現場免費領取韓國高品質林產物一份。6月9日和10日在台北藥材市場迪化街和霞海城隍廟之間的永樂市場戶外廣場(迪化街一段21號)，舉辦韓國林產品共同宣傳活動，吃喝玩樂全部免費，活動只有2天，請民眾把握機會參與。

(中時電子報)