梧棲大排魚翻肚 中市環保局檢驗水質 初判水中溶氧不足

2018年06月04日 18:15 中時 盧金足

環保局研判是受近日高溫改變大排內的溶氧程度，影響魚類生存，4日下午已完成魚體清理。（圖／台中市府提供）

梧棲大排大興橋下游附近局部水面出現零星死魚上浮，經採水檢測結果顯示，未驗出重金屬及氰化物。（圖／台中市府提供）

為改善梧棲大排水質惡化及魚群死亡情形，台中市府定期巡查梧棲大排，稽查人員巡查時，發現大排大興橋下游附近有零星死魚上浮，經採水檢驗初判無異常，研判是受近日高溫改變大排內的溶氧程度，影響魚類生存，4日下午2時已完成魚體清理。

環保局指出，梧棲大排大興橋上游的汙水截流淨化處理工程將完工，預計7月試運轉，屆時將可改善水質環境，未來也將加強派員巡查，如查獲違規排放汙染事證，依法嚴懲。

梧棲大排大興橋下游附近局部水面出現零星死魚上浮，經採水檢測結果顯示，未驗出重金屬及氰化物，但水中溶氧為0.7毫克/公升，低於一般魚類適合生存的2毫克/公升含量。

由於近來降雨量不足，河川基流量也不夠，梧棲大排大興橋下游附近水位偏低，加上高溫使水中藻類滋生、底泥上浮，使得目視的水色偏綠、偏深色外，疑加劇水中溶氧消耗，影響水中魚類生存。

環保局派人清理魚屍，因大排與旁邊道路落差極大，為安全起見，清潔人員於清理時將部分魚體先暫置於岸際人行道後，再沿人行道清理，並於4日下午清理完成，避免影響環境品質。

環保局表示，為提升梧棲大排的晴天基流量及大排水質，市府在大興橋上游執行汙水截流淨化處理工程，未來完工運轉後，每天將有近萬噸的生活汙水經淨化處理後排入梧棲大排，可有效改善大排內基流量與溶氧不足的情形，改善水質環境、同時杜絕重演死魚事件。

(中時 )