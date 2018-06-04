台歐盟談循環經濟 回收寶特瓶變世足球衣

2018年06月04日 17:31 中時 廖德修

今年適逢台歐盟30周年，環保署與歐盟首次攜手合作，於今天（4日）在台北國際會議中心4樓貴賓廳，辦理「歐盟創新週-2018台歐盟循環經濟國際研討會」，邀請來自歐盟、德國、瑞典、丹麥、荷蘭、比利時等多國官員代表與產業專家共同參與，就塑膠管理、電子電器廢棄物及營建廢棄物等議題，進行創新作法研究與成功案例分享。

「歐盟創新週-2018台歐盟循環經濟國際研討會」為期3天，包含今於台北國際會議中心舉辦研討會，5日於台北南港展覽館舉行「產業聚落媒合會」，6日於香格里拉台南遠東國際大飯店舉行「循環經濟產業聚落研討會」，以及參訪台南城西焚化廠及光洋應材公司等循環經濟設施與亮點企業。

本次會議除邀請多位國內外傑出的講者進行循環經濟專題演說外，環保署更於活動會場外舉辦循環經濟特展，包含大豐環保、光洋應材、遠東新世紀、IKEA、潤泰營造、優勝奈米等多間公司參展，展出成果令人驚艷。

例如IKEA利用黑糖做出多樣的台灣在地產品，遠東新世紀與運動品牌NIKE合作，運用寶特瓶製成纖維的技術，打造的世足球衣、海廢運動鞋。以及大豐環保的100%再生塑膠環保製品及潤泰營造的節能隔熱建材等，都充分向外賓展現臺灣在循環經濟方面的軟實力。

除此之外，本次活動紀念品，環保署特別比照東京2020年奧運回收全國手機運動，以瑞大鴻回收錫錠為原料，打造客製化紀念品，藉此宣傳循環經濟成效及亮點。

環保署強調，台灣力推循環經濟不遺餘力，盼透過本次台歐盟循環經濟研討會，凝聚各國循環經濟優先共識，進一步推動台灣與各國的雙邊、多邊、區域及全球環境議題的合作關係。

(中時 )