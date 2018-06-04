明星賽先發名單揭曉 廖健富最年輕先發

2018年06月04日 17:26 中時電子報 蔡銘仁

歷經一番票選，中華職棒明星賽先發及五項戰技名單今(4日)揭曉，中信兄弟「恰恰」彭政閔無意外連續18年入選，第14度獲得人氣王殊榮，再度改寫紀錄，紅隊人氣王則由Lamigo桃猿陳禹勳榮膺，值得一提是，猿隊小將廖健富入選紅隊先發捕手，成為明星賽史上最年輕先發。

聯盟今天揭曉明星賽先發，包括彭政閔、陳禹勳、以及富邦悍將高國輝及統一獅的鄭鎧文，出席替活動站台。首先公布人氣王，彭政閔14萬6349票成為白隊人氣王，同時也是所有球員中最高票，紅隊人氣王陳禹勳，則獲得12萬8015票。

彭政閔連續14年當人氣王，除了感謝球迷支持，也投下震撼彈，表示今年將是最後一年打明星賽，「每年明星賽後，就要準備下半季的比賽，希望有最好的狀態，面對所有比賽。很多年輕球員輩出，讓更多人能被肯定，是不錯的方向。」

彭政閔宣布告別明星賽，陳禹勳坦言有嚇到，「感謝支持我的網友，以及進場加油的球迷，明星賽人氣王只有一個，就是恰恰學長，票數差很多，很榮幸在這裡受獎。」分別擔任隊長的兩人，接著揭曉先發名單。

明星白隊部分，先發投手是中信的陳琥、中繼鄭凱文、後援投手是統一獅的陳韻文，捕手獅隊高志綱、一壘手彭政閔、二壘手獅隊吳桀睿、三壘獅隊郭阜林、游擊獅隊陳傑憲，3名外野手分別是獅隊蘇智傑、中信張志豪及詹子賢，指定打擊是中信的周思齊。

紅隊方面，先發投手、中繼及後援，皆為猿隊球員，依序是王溢正、林柏佑及陳禹勳，捕手猿隊廖健富、一壘手猿隊陳俊秀、二壘手猿隊郭嚴文、三壘手富邦悍將蔣智賢、游擊手猿隊林承飛，3名外野手為猿隊王柏融、富邦林哲瑄及高國輝，指定打擊是富邦的胡金龍。

這份名單中，一大亮點是廖健富，他是去年猿隊季中選秀的第一指名，今年大放異彩，首度參加明星賽票選就當先發，屆時7月7日出賽，年滿19歲又282天，將是中職史上最年輕明星賽先發球員。

另，五項戰技參賽名單也公布，紅隊廖健富、王柏融、陳禹勳、陽耀勳、陳凱倫、李宗賢、倪福德、高國輝；白隊陳傑憲、鄭鎧文、蘇智傑、郭阜林、吳明鴻、詹子賢、王威晨及張志豪。屆時，兩隊還會各加入1名澳洲職棒現役球員。

(中時電子報)