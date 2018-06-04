濁水溪「六月清」梅雨、沒雨怪事生

2018年06月04日 17:38 中時 沈揮勝

濁水溪孫海橋舊址之常態溪水，應呈現此種灰濁色；圖為非澄澈期間拍攝之資料照片。（沈揮勝攝）

孫海橋舊址之上游清澈情形。（沈揮勝攝）

孫海橋舊址下游約8分清。（沈揮勝攝）

此為濁水溪水變清，最客觀現況。2018年6月4日中午的合流坪，澄澈的南水系與6、7分清澈的北水系在此匯流，其下游清澈度目視約為8分清。（沈揮勝攝）

2018年6月4日中午，孫海橋舊址上游所呈現之清澈景況。（沈揮勝攝）

乾旱情況從日月潭九蛙疊像旁邊浮出的砂洲可見一斑。2018年6月4日，日月潭水位745.80公尺，蓄水率83.49％。（沈揮勝攝）

濁水溪變清現象，政界、坊傳、民俗與學者常有不同解讀，近年經討論與整合意見，多數人接受「久旱不雨、河床泥砂未受擾動甚至沉澱而澄澈」說法，但此刻已是六月仲夏，濁水溪指標河段合流坪一帶，竟還因梅雨沒雨而出現水清見底的現象，連住在濁水溪畔的原住民都說「濁水溪六月清」前所未見！

台灣最長的河川濁水溪，因上游集水區地質多頁岩，質脆容易崩塌，溪水擾動泥砂導致水色常態灰濁，幾乎無機會看見水中底石。

坊間傳聞，鄭成功驅走荷蘭人、1945年日本戰敗撤台，以及2000年政黨輪替前夕，濁水溪都曾變清澈；去年春節期間與今年五月初，濁水溪合流坪舊孫海橋段，也分別出現澄澈現象，引起很多討論。

學術界與水利署專家，分別以上游集水區雨量、河川逕流量及濁度等科學數據，證明濁水溪之清濁，實與上游是否下雨有密切關係。此論述也普遍獲得各界認同。

但今年梅雨季節沒雨，河川上游涓涓細流，濁水溪蘇斯共、黑黑谷一帶，水色看來接近清澈；更上游濁水溪之南、北兩大水系匯流處「合流坪」之孫海橋舊址，南水系清澈度在9成以上，北水系則約6到7成，匯流後至少還有8分清，讓附近居民看得傻眼！

在地利部落開麵攤的布農族婦女谷沙鳳指出，在濁水溪畔住了1甲子，第1次看到濁水溪到六月水還這麼少、這麼清的，按理說，六月份早應該是水勢澎湃，今年怎會水少到變成緩流而沉澱澄清水？想必乾旱情況真的嚴重，希望上游快快下雨。

雙龍部落「達瑪勞翁」民宿老闆娘谷明花也說，「濁水溪六月清」不但是這輩子首見，甚至還是前所未聞；部落作物除了種在雙龍瀑布附近的還有水可以滋養，其他地區都因乾旱長得不很好。

駐守孫海橋舊址，負責管制丹大山區人員進出的台電王姓外包商指出，梅雨沒雨，仲夏水清、怪事生；在溪邊撿石頭的埔里鎮羅姓男子則稱，他不太了解濁水溪的情況，但天若不下雨，苦的是萬民，期盼近日降甘霖。

(中時 )