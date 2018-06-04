接獲史特龍邀約 「德克斯」開心到飛起來

2018年06月04日 17:50 中時 潘鈺楨

戴夫巴蒂斯塔是席維斯史特龍的內線。（CATCHPLAY提供）

席維斯史特龍（Sylvester Stallone）在電影《鋼鐵墳墓2》，延續首集的角色，再度飾演「越獄專家」雷布瑞林，不同的是，這次團隊加入了許多新血，包含因飾演《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）中「德克斯」而聲名大噪的戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista），他說：「電影中我是史特龍的內線，對所有監獄瞭若指掌，還擁有許多火力強大的武器，最後他們能逃出生天，都靠我大開殺戒。」

因飾演電影《星際異攻隊》中毀滅者「德克斯」而走紅全球的前WWE職業摔角手戴夫巴蒂斯塔，坦言在接到史特龍的邀約演出時，開心到簡直要飛起來，他說：「史特龍對新世代年輕人來說是個傳奇，他的故事與電影永遠讓人血脈賁張，對我來說他則是夢想，渴望自己有一天能成為席維斯史特龍。與他合作後，才更發現他的不可思議，他總是有辦法讓在現場拍攝的每位演員於公於私都能相處融洽，而每一個電影中的驚爆點都能完全掌握。」史特龍則說:「《鋼鐵墳墓2》有極高的娛樂性，觀眾在看主角們如何逃出高科技變形監獄時，自己也會進入情境中一起解謎。」

日前公布正在籌備《第一滴血5》（Rambo 5）拍攝的席維斯史特龍，曾坦言「藍波」是跟隨他一輩子的角色，豪氣、熱血及膽識過人，與自己的個性非常相似，而在《鋼鐵墳墓》系列中的「雷布瑞林」更增添了機智，史特龍說：「若要成功逃獄，可信賴的夥伴與縝密的計畫缺一不可，在《鋼鐵墳墓2》中，打鬥與最精采的逃獄過程不但緊張刺激，更蘊含了不離不棄的人性。」

《鋼鐵墳墓2》描述專門測試監獄安全的「越獄專家」雷布瑞林（席維斯史特龍 飾），為救出突然被綁架入獄的好友任樹（黃曉明 飾），找了好兄弟德羅煞（戴夫巴蒂斯塔飾），一起潛入世界上最嚴密的高科技變形監獄救人，這座監獄不僅是全電腦自動控制，建築結構更會隨意變形，雷遇到前所未見的超硬挑戰，這次他能否再度成功逃脫。電影6月29日在台上映。

(中時 )