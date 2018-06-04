蔣經國初任官是少將靠爸族？ 網：蔣中正的測試非爽缺

2018年06月04日 17:31 中時電子報 喻華德

據媒體報導，行政院黨產會調查中國青年救國團是否為國民黨的附隨組織，找到救國團首屆主任蔣經國的人事調查表，赫見蔣經國第一份工作就任陸軍少將，該媒體稱「堪稱中華民國史上最強靠爸族」。

據《自由時報》報導，黨產會委員指出，這份人事調查表載明，蔣經國是在25年加入國民黨，從蘇聯返國後，27年1月任江西省政府保安處少將副處長。黨產會委員說，這份履歷令人咋舌，蔣經國在39年4月擔任國防部總政治部主任，當時已經是陸軍中將，41歲就當上陸軍中將，「真的是史上最強靠爸族！」

對此，臉書時事評論專頁「我得了一種不刻薄會死的病」（簡稱「我」）指出，在蔣經國任職江西省政府保安處少將副處長時，當地百姓貧窮，共產黨早已在當地發展組織、鄰近的省份有軍閥、省內還有土匪包煙(鴉片煙)包娼加包賭。江西當時在民國初期的內患幾乎無一不備，可說是只差沒有列強駐軍而已。

「我」指出，這個職務如果沒有夠高的官銜，無法調動各方人馬。雖然官銜高，但是風險太高，因此想做的人不多。「蔣經國在江西當副處長，其風險大概就跟墨西哥之前一個上任一個月就遭槍擊身亡的20歲女警長差不多。」

可見蔣介石故意安排這個職位，根本不是「酬庸」，而是給兒子的「測驗」，看他跟『戰鬥民族』學了多少東西回來。「我」指出，網路上看到相關報導因此見獵心喜的覺醒青年頭腦簡單，看到「少將」兩個字就「啊嘶」了，也怪不得他們。

(中時電子報)