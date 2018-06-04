合格驗光師正夯 大葉首屆視光系學生授袍進職場實習

2018年06月04日 17:38 中時 謝瓊雲

大葉大學視光系大三生陳詩叡（左）將到中山醫學大學與北部的眼鏡行實習，她期許自己可以累積實務經驗，未來順利考取驗光師國考。（謝瓊雲攝）

《驗光人員法》前年初上路，未來要通過國家考試的合格驗光師才能執業為民眾驗光配鏡；大葉大學3年前成立視光學系，第一屆學生即將升上大四，準備前進職場實習，校方授袍典禮，期許31名準實習生能守護民眾視力健康。

在眾人見證下，視光系師長一一為大三的31名學生授予白袍，一二年級生也獻上向日葵，預祝他們順利展開實習生涯；包含彰化縣鐘錶眼鏡商業同業公會理事長賴永盛、新任理事長許俊程、彰化縣驗光配鏡人員職業公會理事長李金柱理事長、都出席觀禮。

全台估計有上萬家眼鏡行，新法上路後，新開業的業者都必須聘用通過國家考試的合格驗光人員才能執業，而且必須是視光系科班畢業生才具備報考資格，彰化驗光師公會理事長葉士正說，全台僅12所大學有視光系，有證照的合格驗光人員新鮮人起薪35K起跳，若有相關經驗更可望上看40K。

視光系主任蔡麗雲表示，系上與寶島眼鏡、大學光學、得恩堂眼鏡等連鎖大型企業產學合作，實習場所遍佈全台，方便學生就近選擇，第一屆學生今年9月後將進入職場實習4個月，包含在醫院眼科2個月，及眼鏡行2個月。

她說，舉辦授袍儀式，由師長授予大三實習生白袍，象徵實習生帶著師長的期許出發，學弟妹贈送向日葵則代表大家滿滿的祝福，希望他們都能成為學弟妹的榜樣，肩負起照護大眾視力的重任。

學生陳詩叡說，家中曾有長輩換過眼角膜，媽媽罹患糖尿病，當初選讀視光系，希望多了解相關的知識與視力保健，預防糖尿病可能造成的各種眼睛病變，照顧家人的健康；她將到中山醫大與北部眼鏡行實習，藉此累積實務經驗，盼未來能順利通過驗光師國考。

(中時 )