財迷心竅 男變造得獎刮刮卡詐騙券攤遭訴

游姓男子異想天開將被丟棄的未中獎刮刮樂彩券泡水後剪貼變造，成功向擺路邊攤的身障彩券攤商和投注站業者騙到近萬元，近日被彰化檢方依偽造有價證券罪名起訴。（謝瓊雲翻攝）

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游姓男子異想天開將被丟棄的未中獎刮刮樂彩券泡水後剪貼變造，成功向擺路邊攤的身障彩券攤商和投注站業者騙到近萬元，近日被彰化檢方依偽造有價證券罪名起訴。（謝瓊雲翻攝）

台中市60歲劉姓男子，年初將別人未中獎的刮刮樂彩券撿來泡水後剪貼變造，向在銀行外擺攤的身障彩券攤商成功換得4500元，食髓知味後又再度拿變造彩券到彰化縣和美鎮的投注站變現，事後投注站業者發現有異報警提告，游男遭彰化地檢署依偽造有價證券罪起訴。

真是異想天開！游男到彩券行將沒中獎而遭丟棄的彩券蒐集起來，再透過泡水、剪貼，變造成有中獎的彩券，拿到路邊的彩券攤兌獎，因攤商沒有刷條碼的機器，今年1月18日，固定在彰化市花旗銀行擺攤的許姓攤商因此受害，被騙走4500元現金。

今年3月5日下午，游男再度手持3張變造的刮刮樂彩券，前往和美鎮一家投注站兌獎，分別是「歡喜推筒子」中1500元、「紅包一把抓」中1500元、「12生肖賀新春」中2千元，總計向店家兌換等值的4800元彩券及現金200元後離去；事後投注站業者發現竟是造假彩券，直接報警處理。

警方循線找到游男，他坦承將撿來的各式刮刮樂彩券以泡水再剪貼的方式變造，騙取獎金或等值彩券；彰化地檢署檢察官近日偵結，將游男起訴。

(中時 )

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