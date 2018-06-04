管中閔臉書貼「全民皆輸」網：您要挺住！

台大今提訴願，要求教育部依法聘任管中閔。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
台大校長當選人管中閔。（資料照/姚志平攝）

抗議教育部粗暴拔管，台大今天提訴願，要求教育部依法聘任新校長，並表示即使「逆風而行，荊棘載途」，也要堅守大學自主，維護台灣高等教育發展的空間。台大校長當選人管中閔今天在臉書分享了一篇經濟部法規會退休專門委員朱永發的言論表示「卡管摧殘文官良心，全民皆輸」。

根據聯合新聞網報導，朱永發撰文表示，細觀教育部拔管過程，似乎已先定下目標，完全無視「不予聘任國立大學校長」可能涉及憲法講學自由、法律保留原則與大學法第一條大學自治之精神、第九條有關國立大學校長遴選委員會遴選權責及教育部形式聘任權的文義解釋與立法理由等等重大爭議，只閉門召開法制位階較低的跨部會諮詢會議，又背離一般多以常任文官專業參與的常規，卻由法務部政務次長以個人意見主導會議結論，殊為反常。

文章指出，這次教育部「拔管」事件，完全暴露「行政中立」遭到政治力破壞與摧殘的痕跡。政府視法制如敝屣，也不尊重文官專業。公務員為了避免將來可能被監察院調查究責，必須預留「保命符（證據）」，但「文官中立」顯然已被嚴重戳傷…全民付出的代價實在太大，已不是台大校長一職可以填補。

網友紛紛留言「民進黨治下，台灣已無文官，只剩一票配合菜皇的走狗」、「蔡膿包如果繼續不尊重大學自治，全民就只好【拔蔡】！」、「民主國家能做的是手中的選票！青史會記下管爺承載良知與良心及堅持的勇氣」、「您要挺住，我們挺您！」、「繼續保管直到成功！」。

(中時電子報)

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