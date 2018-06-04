法網》莎娃正面出擊 拚中斷對小威18連敗

2018年06月04日 17:41 中時電子報 陳筱琳／綜合報導

2018法國網球公開賽今晚展開第9天賽程，眾所矚目的就是兩位前世界球后小威廉絲（Serena Williams）、莎拉波娃（Maria Sharapova）的交手，小威從2004年溫網決賽之後，對戰莎娃已經是18連勝，不過小威今年產後復出、沒能排進法網女單種子，莎娃則是去年4月結束禁賽，努力拚排名、找回狀態，以第28種子出征法網，期待這次交手能中止連敗。

兩位網壇頂尖女將過招會如此令人期待，除了球技，還有球場外的糾葛，特別是莎娃還在個人自傳中，提到她跟小威的恩怨情仇。

小威廉絲非常滿意新戰袍，讓她可以放手比賽，不用擔心血栓問題。（美聯社）

俄羅斯31歲美女莎拉波娃，經過近兩小時苦戰拍退21歲小將，順利闖進法網32強。(美聯社)

莎娃在自傳中寫道，她覺得自從2004年溫布頓網球公開賽女單決賽、她擊敗小威之後，小威就一直很討厭她，「我覺得小威很痛恨一個瘦不啦嘰的女孩獲勝，奪走應該屬於她的一切，也很厭惡是我看到她最低潮的時候，但我想最大的原因，是我不小心聽到小威在休息室哭泣。」

對於休息室哭泣這件事，小威受訪時回應：「這是溫布頓女單決賽，是很重要的比賽，如果我輸球沒有哭，那才令人訝異吧！我是個感情豐富的人，我也是人、會有情緒，為了輸掉重要的比賽哭泣，這很正常。」

兩人生涯交手過21次，小威廉絲取得19勝2負絕對優勢，從2004年之後更是連續18次擊敗莎娃，但是莎娃沒有被一面倒的對戰成績澆息對勝利的渴望，她說：「距離我們上次交手有好一陣子了，我們的生活發生了不少事情，但不論任何時候對上小威，妳都會知道自己遇到什麼挑戰，就算對戰紀錄居下風，我還是很期待和頂尖選手過招。」

(中時電子報)