怪蕉狂結5芎果實 網：破金氏世界紀錄了！

2018年06月04日 18:10 中時 王文吉

豐原農民劉照義種植的香蕉狂結5芎果實 ，需以鐵架支撐，否則上百斤重量恐壓垮香蕉樹。（讀者提供）

業餘農民劉照義種植香蕉約5年，過去曾有蕉樹出現雙胞胎，今年蹦出5胞胎。（王文吉攝）

劉照義的菜園內也有蕉樹出現雙胞胎。（王文吉攝）

業餘農民劉照義（左）與太太張玉鳳（中）種植蔬菜、香蕉及火龍果等蔬果。（王文吉攝）

香蕉樹被2芎沉甸甸的果實拉到「歪腰」，需以鐵架支撐。（王文吉攝）

農民劉照義種植香蕉約5年，園內的香蕉已繁衍至第3代，並出現5胞胎多產現象。（王文吉攝）

香蕉一生只開1次花、結1次果，一般1株也只長1芎蕉。台中農民劉照義最近發現，園內的蕉樹出現雙胞胎，還有罕見5胞胎，家人將蕉樹多產的奇特現象，發佈到臉書「蔬果栽培交流網」，令網友嘖嘖稱奇。有人說「破金氏世界紀錄了」，還有人留言要購買蕉苗；台灣香蕉研究所表示，這是香蕉孿生現象，比較少見。

74歲的劉照義原經營茶莊生意，5年前退休後，和太太在豐原區中正公園附近種植蔬菜、香蕉及火龍果等。他表示，一般而言，每棵香蕉樹只會結1芎果實，但園裡2棵香蕉樹最近卻分別長出2芎及5芎，其中，長出5芎的蕉樹，有2芎是長在同1個分枝上，果實也顯得比較小。

劉照義的女兒劉素杏覺得罕見，特別拍照發佈到臉書「蔬果栽培交流網」，引發網友熱烈熱烈討論。有網友表示，1次長5芎香蕉可以登上金氏世界紀錄了，還有人說，想向其購買香蕉苗木回去種植，看能否再長出5芎香蕉。

台灣香蕉研究所所長趙治平表示，香蕉一般只會長1芎，但植物會出現遺傳變異，花苞若出現孿生、多胞胎，就會1次長出2芎或5芎，雖然不多見，但每年都會有民眾詢問類似問題，而多胞胎的香蕉樹苗，不一定會再長出多胞胎。

(中時 )