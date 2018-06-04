可食藝術品！鳥籠藏烤雞、博古港點吸睛

2018年06月04日 18:15 中時 柯宗緯

「博古」港點相當有趣，頗有古人上茶樓用餐的fu。（柯宗緯攝）

「蠔氣龍蝦米糕」相當霸氣，選用台灣沿海野生龍蝦。（柯宗緯攝）

東方宴推出「可食的藝術品」相當吸睛。（柯宗緯攝）

高雄「東方宴」餐廳全台獨創「鳥籠料理」，乍聽令人玩味，但其實是將一整隻香噴噴烤雞藏在鳥籠當中，仿若古人上茶樓，提著工藝精美鳥籠，讓上門客人感受到古人用餐愜意，另有「博古」造型的精緻港點，堪稱「可食的藝術品」，吸引不少人拍照、打卡，店家也祭出平日滿額加入line@生活圈玩大型彈珠台，可免費大啖沙律五味活九孔、日式卷雙拼等料理。

東方宴店家近期推出「鳥籠料理」，不是放真鳥，而是香氣逼人的烤雞或烤鴨。會有如此創新想法，源自於熱愛古代文化的老闆，他盼仿效古代文人雅士，提著工藝精美鳥籠上茶樓，飲上一壺好茶點，上幾客點心，開始一天慢活。

東方宴精心改良鳥籠，呈現出傳統文化的結合，讓客人享受料理，也能感受古人的愜意感。店家透露，雞隻嚴選自台南放山雞，堅持不用養殖雞，這道私房料理「龍岡脆皮鷄」外皮酥脆，一口咬下肉質Ｑ彈、鮮甜。

老闆表示，放山雞口感較有嚼勁，選用3斤的雞，因此時的雞肉，肉質最好，再以正統廣式手法，改良成南部能接受口味，再以獨特的中藥秘方醃製6～8小時，用熱水淋掉，讓皮縮緊，淋上紅醋及麥芽糖，風乾後，再淋油，把皮淋到酥脆，表皮金黃酥脆，才能保留肉軟嫩口感，

另外，店家也推出古董點心組，一次品嘗擂沙芝麻球、手作蝦餅、叉燒酥、蘿蔔絲餅 、炸春捲、皇橋焗燒餅，擺盤使用博古造型，將點心一格一格擺上去，搭配上自創功夫茶，喝茶賞點心，更是悠然自得。

店家還有一套獨家料理「蠔氣龍蝦米糕」相當霸氣，合併中日式食材，海鮮選用台灣沿海野生龍蝦、北海道牛奶鮮蚵、東港櫻花蝦，上頭是新鮮精選海鮮，下方則是米糕，日式有海鮮丼飯，東方宴以米糕做出新東方菜色，海鮮甜味結合米糕的香氣，相當絕配。

東方宴最近吹起懷舊風，特地打造1個巨型童玩彈珠台，每個框框裡⾯有著各式港點，彈中點心就大方送，像是沙律五味活九孔、日式卷雙拼、鼓汁蒸排骨、錦繡魚翅餃、蟹黃燒賣等料理。周一至周五平日滿額，加入line@就可免費贈送。

(中時 )