《中時晚間快報》F-16失聯 墜毀瑞芳山區

2018年06月04日 17:57 中時電子報 綜合報導

◎ F-16失聯 墜毀瑞芳山區

漢光演習今(4)日登場，卻傳出有1架架F-16戰機，今天從花蓮起飛後，下午1點43分在北部執行例行訓練時失聯。

有登山客報案表示，在瑞芳區滴水子路29號，位於五分山登山步道21公里處，發現疑似為該架F-16墜機殘骸，失聯飛行員吳彥霆少校還在搜救。

◎ 逆風而行也要維護大學自主 台大提訴願要求聘任管中閔

台大今年1月5日選出新任校長管中閔，期間歷經一次遴選委員會重開會議以及兩次臨時校務會議，都確定管中閔當選毫無疑義，但教育部卻拒絕發出聘書，至今已經5個月；台大4日總算提出訴願，並附上三個附件，要求教育部依法聘任新校長，並表示即使「逆風而行，荊棘載途」，也要堅守大學自主，維護台灣高等教育發展的空間。

◎ 民進黨台南選情 王定宇爆黨內不團結

民進黨立委王定宇、蘇巧慧今上午廣播節目《蔻蔻早餐》談2018年底選戰，但廣告時間的「私聊時間」，竟然爆出黨內沒團結傳聞。

談及民進黨台南市長參選人黃偉哲近來爭議，王定宇稱黃就是太溫吞，坦言自己的人馬已經進駐幫忙，但話鋒一轉就說陳亭妃「下面的人真的是在弄」，甚至跑去站在無黨參選的許忠信或是陳子敬那裡，並直言這種作法，選民看到會懲罰。

◎ 金正恩向川普傳口信 盼兩人多見幾次面

南韓《朝鮮日報》中文網4日報導說，多名首爾外交消息人士透露稱，北韓領導人金正恩在傳達給美國總統川普的親筆信和口信中，表示「希望首腦會談不要僅止於一次，能夠多進行幾次。」川普事實上已接受了金正恩「多次會晤」的建議，但也顯示出對北韓無核化的要求降低，不再堅持北韓須在短時間內落實「完全無核化」。

(中時電子報)