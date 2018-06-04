影》噁！杜特蒂韓國嘴對嘴強索吻惹眾怒

菲律賓總統杜特蒂5月22日在海軍成立120周年的紀念活動中，向官兵發表演說的神情。（美聯社）

友善列印
中時電子報

菲律賓總統杜特蒂敢說敢做，幾乎百無禁忌，上任來引發不少爭議。

這次他訪問韓國3天，周日在和海外菲律賓勞工（overseas Filipino workers，OFW）的一場聚會中，強向菲國女勞工索吻，直到嘴對嘴相吻後才罷手，引發國內廣泛的批評。

據BBC和《電訊報》（The Telegraph）4日報導，往往措詞強硬，不是要對毒販宣戰，就是要為南海向北京宣戰的杜特蒂，當天似乎為了要展現個人魅力，邀請兩名旅韓菲律賓女勞工上台。

他拿出名為《聖壇秘密：菲律賓天主教教會的性，政治與金錢》（Altar of Secrets: Sex, Politics and Money in the Philippine Catholic Church）一書，特別針對在場的女性來賓說，要交換一個吻，接著邀請兩人上台。

不過，杜特蒂對兩人似乎有差別待遇，他對其中一名女性匆匆禮貌性致意後，便向另一名菲律賓女子說：「妳得付我一個吻，準備好了嗎？」

據拉普勒（Rappler）新聞網報導，杜特蒂對她說：「妳是單身嗎？妳沒和他分手吧？不過妳可以告訴他，這只是個玩笑！」他不斷指著自己嘴唇的詭異舉動引發現場觀眾鼓譟，她雖然搖頭說「不」，但杜特蒂緊迫釘人，最後還是吻了她。

(中時電子報)

法國防長：法英軍艦將在南海聯合… 防軍方生變？川金會前 金正恩撤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。