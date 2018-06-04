影》噁！杜特蒂韓國嘴對嘴強索吻惹眾怒

2018年06月04日 18:07 中時電子報 楊幼蘭

菲律賓總統杜特蒂敢說敢做，幾乎百無禁忌，上任來引發不少爭議。

這次他訪問韓國3天，周日在和海外菲律賓勞工（overseas Filipino workers，OFW）的一場聚會中，強向菲國女勞工索吻，直到嘴對嘴相吻後才罷手，引發國內廣泛的批評。

據BBC和《電訊報》（The Telegraph）4日報導，往往措詞強硬，不是要對毒販宣戰，就是要為南海向北京宣戰的杜特蒂，當天似乎為了要展現個人魅力，邀請兩名旅韓菲律賓女勞工上台。

他拿出名為《聖壇秘密：菲律賓天主教教會的性，政治與金錢》（Altar of Secrets: Sex, Politics and Money in the Philippine Catholic Church）一書，特別針對在場的女性來賓說，要交換一個吻，接著邀請兩人上台。

不過，杜特蒂對兩人似乎有差別待遇，他對其中一名女性匆匆禮貌性致意後，便向另一名菲律賓女子說：「妳得付我一個吻，準備好了嗎？」

據拉普勒（Rappler）新聞網報導，杜特蒂對她說：「妳是單身嗎？妳沒和他分手吧？不過妳可以告訴他，這只是個玩笑！」他不斷指著自己嘴唇的詭異舉動引發現場觀眾鼓譟，她雖然搖頭說「不」，但杜特蒂緊迫釘人，最後還是吻了她。

(中時電子報)