影》噁！杜特蒂韓國嘴對嘴強索吻惹眾怒

2018年06月04日 18:07 中時電子報 楊幼蘭

菲律賓總統杜特蒂敢說敢做,幾乎百無禁忌,上任來引發不少爭議。

這次他訪問韓國3天,周日在和海外菲律賓勞工(overseas Filipino workers,OFW)的一場聚會中,強向菲國女勞工索吻,直到嘴對嘴相吻後才罷手,引發國內廣泛的批評。

據BBC和《電訊報》(The Telegraph)4日報導,往往措詞強硬,不是要對毒販宣戰,就是要為南海向北京宣戰的杜特蒂,當天似乎為了要展現個人魅力,邀請兩名旅韓菲律賓女勞工上台。

他拿出名為《聖壇秘密:菲律賓天主教教會的性,政治與金錢》(Altar of Secrets: Sex, Politics and Money in the Philippine Catholic Church)一書,特別針對在場的女性來賓說,要交換一個吻,接著邀請兩人上台。

不過,杜特蒂對兩人似乎有差別待遇,他對其中一名女性匆匆禮貌性致意後,便向另一名菲律賓女子說:「妳得付我一個吻,準備好了嗎?」

據拉普勒(Rappler)新聞網報導,杜特蒂對她說:「妳是單身嗎?妳沒和他分手吧?不過妳可以告訴他,這只是個玩笑!」他不斷指著自己嘴唇的詭異舉動引發現場觀眾鼓譟,她雖然搖頭說「不」,但杜特蒂緊迫釘人,最後還是吻了她。

(中時電子報)